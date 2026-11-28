بروكسل-سانا
أمرت السلطات البلجيكية بتعليق أعمال بناء مركز بيانات تابع لشركة “غوغل” في إقليم والونيا جنوب البلاد، بسبب عدم حصول المشروع على التصاريح اللازمة، بعد إلغاء الترخيص الممنوح له في وقت سابق.
وذكرت منظمة “غرينبيس” في بلجيكا، في بيان أمس الجمعة، أن حكومة إقليم والونيا قررت الوقف الفوري لأعمال البناء في بلدية إيزو-بريل بمقاطعة هينو، عقب تحقيق أجرته المنظمة كشف استمرار الشركة في تنفيذ الأشغال رغم إلغاء ترخيص المشروع قبل أشهر.
ونقلت المنظمة عن المتحدثة باسمها نادية كورنيخو قولها: إن “عمالقة التكنولوجيا ليسوا فوق القانون”، معتبرة أن وقف الأعمال يشكل انتصاراً أولياً للسكان والبيئة، ومؤكدة ضرورة إخضاع مشروعات مراكز البيانات الكبرى للرقابة، نظراً لاستهلاكها كميات كبيرة من المياه والطاقة.
وجاء قرار السلطات عقب رسالة عاجلة وجهتها “غرينبيس” مطلع الأسبوع الجاري، استناداً إلى بلاغات من السكان المحليين أفادت باستمرار أعمال البناء رغم إلغاء الترخيص.
وتعود القضية إلى عام 2024، عندما حصلت “غوغل” على ترخيص أولي لبناء ثلاثة مراكز بيانات، قبل أن تعدّل مخططاتها في عام 2025 وتدمج مركزين في منشأة واحدة أكبر حجماً، مع استبدال نظام التبريد الهوائي بآخر يعتمد على المياه المسحوبة مباشرة من نهر السامبر.
ورغم موافقة إدارة إقليم والونيا على التعديلات في نيسان 2026، قرر الوزير فرانسوا ديسكين إلغاء الترخيص المعدّل في آب الماضي، استجابة لطعن تقدم به عدد من السكان، إلا أن أعمال البناء استمرت خلال الأسابيع الأخيرة.
وعلى الصعيد القضائي، تنظر القضية أمام مجلس الدولة البلجيكي، بعدما تقدمت ”غوغل” في الـ17 من تشرين الأول الماضي بطعن لإلغاء قرار الوزير ووقف تنفيذه، فيما قدمت “غرينبيس” وعدد من السكان طلباً للتدخل في القضية في الـ16 من تشرين الثاني الجاري دعماً لقرار الإلغاء، على أن تعقد جلسة استماع علنية في كانون الثاني المقبل.
ويُعد هذا النزاع القانوني حول مركز البيانات في بلجيكا أحدث حلقة في سلسلة التحديات التي تواجهها غوغل في أوروبا، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لبناء مراكز بيانات لدعم الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي.