بروكسل-سانا‏

أمرت السلطات البلجيكية بتعليق أعمال بناء مركز بيانات تابع لشركة “غوغل” في ‏إقليم والونيا جنوب البلاد، بسبب عدم حصول المشروع على التصاريح اللازمة، بعد ‏إلغاء الترخيص الممنوح له في وقت سابق.‏

وذكرت منظمة “غرينبيس” في بلجيكا، في بيان أمس الجمعة، أن حكومة إقليم والونيا ‏قررت الوقف الفوري لأعمال البناء في بلدية إيزو-بريل بمقاطعة هينو، عقب تحقيق ‏أجرته المنظمة كشف استمرار الشركة في تنفيذ الأشغال رغم إلغاء ترخيص المشروع ‏قبل أشهر.‏

ونقلت المنظمة عن المتحدثة باسمها نادية كورنيخو قولها: إن “عمالقة التكنولوجيا ‏ليسوا فوق القانون”، معتبرة أن وقف الأعمال يشكل انتصاراً أولياً للسكان والبيئة، ‏ومؤكدة ضرورة إخضاع مشروعات مراكز البيانات الكبرى للرقابة، نظراً لاستهلاكها ‏كميات كبيرة من المياه والطاقة.‏

وجاء قرار السلطات عقب رسالة عاجلة وجهتها “غرينبيس” مطلع الأسبوع الجاري، ‏استناداً إلى بلاغات من السكان المحليين أفادت باستمرار أعمال البناء رغم إلغاء ‏الترخيص.‏

وتعود القضية إلى عام 2024، عندما حصلت “غوغل” على ترخيص أولي لبناء ‏ثلاثة مراكز بيانات، قبل أن تعدّل مخططاتها في عام 2025 وتدمج مركزين في ‏منشأة واحدة أكبر حجماً، مع استبدال نظام التبريد الهوائي بآخر يعتمد على المياه ‏المسحوبة مباشرة من نهر السامبر.‏

ورغم موافقة إدارة إقليم والونيا على التعديلات في نيسان 2026، قرر الوزير ‏فرانسوا ديسكين إلغاء الترخيص المعدّل في آب الماضي، استجابة لطعن تقدم به عدد ‏من السكان، إلا أن أعمال البناء استمرت خلال الأسابيع الأخيرة.‏

وعلى الصعيد القضائي، تنظر القضية أمام مجلس الدولة البلجيكي، بعدما تقدمت ‌‏”غوغل” في الـ17 من تشرين الأول الماضي بطعن لإلغاء قرار الوزير ووقف تنفيذه، ‏فيما قدمت “غرينبيس” وعدد من السكان طلباً للتدخل في القضية في الـ16 من تشرين ‏الثاني الجاري دعماً لقرار الإلغاء، على أن تعقد جلسة استماع علنية في كانون الثاني ‏المقبل.‏

ويُعد هذا النزاع القانوني حول مركز البيانات في بلجيكا أحدث حلقة في سلسلة ‏التحديات التي تواجهها غوغل في أوروبا، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا ‏الكبرى لبناء مراكز بيانات لدعم الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي.‏