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160 كيلومتراً من مجاري نهري بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية استهدفتها أعمال التعزيل

1 14 160 كيلومتراً من مجاري نهري بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية استهدفتها أعمال التعزيل
2 11 160 كيلومتراً من مجاري نهري بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية استهدفتها أعمال التعزيل

160 كيلومتراً من مجاري نهري بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية استهدفتها أعمال التعزيل خلال العام الجاري، بهدف تعزيز انسيابية المياه، والحد من مخاطر الفيضانات خلال الشتاء

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