160 كيلومتراً من مجاري نهري بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية استهدفتها أعمال التعزيل تاريخ النشر: 2026/10/28 7:37 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 7:37 مساءً 160 كيلومتراً من مجاري نهري بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية استهدفتها أعمال التعزيل خلال العام الجاري، بهدف تعزيز انسيابية المياه، والحد من مخاطر الفيضانات خلال الشتاء 5 آلاف مريض في حمص يستفيدون من خدمات حملة “كلنا لسوريا” استعداداً للعام الدراسي الجديد.. 134 مدرسة تعود للخدمة في حلب معرض إعمار سوريا يجمع قطاعات الصناعة والطاقة والإنشاءات ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات حملة طبية مجانية في الرقة لمعالجة مرضى القلب وتصلب الشرايين الإكليلية الدفع الإلكتروني في سوريا يدخل مرحلة تنظيمية جديدة.. فما الذي يضيفه النظام المعتمد؟ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أعمال تعزيل وتنظيفالحد من مخاطر الفيضاناتتعزيز انسيابية المياهنهر الأعوجنهر بردى مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026 من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026