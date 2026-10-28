160 كيلومتراً من مجاري نهري بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية استهدفتها أعمال التعزيل خلال العام الجاري، بهدف تعزيز انسيابية المياه، والحد من مخاطر الفيضانات خلال الشتاء