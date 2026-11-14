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يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين

02 ت 5 يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين
03 2 1 يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين
04 2 1 يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين
05 2 1 يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين
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