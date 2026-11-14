يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين تاريخ النشر: 2026/11/14 9:11 مساءً اخر تحديث: 2026/11/14 9:21 مساءً 6,947 استجابة للدفاع المدني السوري خلال أيلول 2026 نشاط متزايد في الشحن والنقل البري والترانزيت يشهده منفذ التنف تعرف على توزع المحطات المناخية ودورها في ترشيد مياه الري ودعم الزراعة 15 ألف طن من الخضار والفواكه السورية وصلت إلى أسواق الخليج خلال أيلول الماضي 85 ألف طن.. إنتاج متوقع لمحصول الزيتون في حمص هذا الموسم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق أهالي المعتقلين بسجون الاحتلال ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر”الأندوف” بريف القنيطرة الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً قطر وتركيا تجددان دعمهما استقرار سوريا وتدعوان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية آخر الأخبار دولي مقتل فلسطيني وإصابة آخرين باعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في غزة والضفة انفوغراف يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين سوريا والعالممحليات ورشة لجمعية “سورياد” ومفوضية اللاجئين لتبادل الخبرات ودعم المشاريع في سوريا