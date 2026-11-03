الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: أكثر من 24 ألف مركبة كهربائية وهجينة في سوريا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

أكثر من 24 ألف مركبة كهربائية وهجينة في سوريا

24600 مركبة كهربائية وهجينة أكثر من 24 ألف مركبة كهربائية وهجينة في سوريا

أكثر من 24 ألف مركبة كهربائية وهجينة في سوريا.. تحول متنامٍ في خيارات النقل نحو مركبات أقل استهلاكاً للطاقة وكلفة التشغيل، وأقل تلويثاً للبيئة.

المناطق الحرة في سوريا تدخل مرحلة جديدة
مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني.. خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة
سوريا تنضم إلى المدونة الدولية لحماية ‏السياح‏
دمشق تجمع خبراء التجميل ضمن المؤتمر الدولي الأول لطب وجراحة التجميل “BEAUTY DAMAS 1”
كيف تفتح المهن الرقمية أمام الشباب السوري فرصاً للعمل الحر؟
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار