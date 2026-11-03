أكثر من 24 ألف مركبة كهربائية وهجينة في سوريا تاريخ النشر: 2026/11/03 6:20 مساءً اخر تحديث: 2026/11/03 6:20 مساءً أكثر من 24 ألف مركبة كهربائية وهجينة في سوريا.. تحول متنامٍ في خيارات النقل نحو مركبات أقل استهلاكاً للطاقة وكلفة التشغيل، وأقل تلويثاً للبيئة. المناطق الحرة في سوريا تدخل مرحلة جديدة مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني.. خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة سوريا تنضم إلى المدونة الدولية لحماية السياح دمشق تجمع خبراء التجميل ضمن المؤتمر الدولي الأول لطب وجراحة التجميل “BEAUTY DAMAS 1” كيف تفتح المهن الرقمية أمام الشباب السوري فرصاً للعمل الحر؟ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:خيارات النقلمركبة كهربائية وهجينة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة حملات تشجير ونظافة وأنشطة توعوية في حلب وحمص بمناسبة يوم البيئة الوطني آخر الأخبار تعليم الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تبحث نظامها الأساسي وخطة التدريب اقتصاد سورياسوريا والعالم وزير المالية: عودة سوريا للمجموعتين العربيتين بالنقد والبنك الدوليين تدعم التعافي تعليمالمحافظاتحمص طلاب كليات هندسية بجامعة حمص يشاركون بتحدي “ستار أب سوريا”