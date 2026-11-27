دمشق-سانا

شهد حيا التضامن والحجر الأسود بدمشق وريفها عودة 27 عائلة من مخيمي دير بلوط والمحمدية في الشمال السوري إلى منازلها، تزامناً مع ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان، وذلك ضمن حملة “وفاء الشام لأهلنا في الخيام”.

وجرى استقبال العائلات العائدة خلال فعالية نظمتها تجمعات تنسيقيات أحياء مدينة دمشق، بالتعاون مع محافظة دمشق وفريق «ملهم» التطوعي.

ترميم 29 منزلاً متضرراً

أوضح قائد حملة «وفاء الشام لأهلنا في الخيام» محمد معاذ زكريا، في تصريح لـ سانا، أن عودة العائلات جاءت بعد الانتهاء من ترميم 29 منزلاً تضررت جراء قصف النظام البائد في المنطقة الجنوبية، ضمن المرحلة الثانية من الحملة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى شملت تقديم مساعدات إغاثية وتدفئة عاجلة للعائلات.

ولفت زكريا إلى وجود دراسة لإطلاق مرحلة جديدة من المبادرة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الحملة تهدف إلى دعم الجهود المجتمعية والأهلية لإعادة تأهيل المنازل المتضررة، وتشجيع عودة الأهالي من المخيمات إلى منازلهم، وتعزيز قيم التكافل المجتمعي خلال مرحلة التعافي وإعادة البناء.

وأكد أن فكرة الحملة انطلقت قبل عشرة أشهر بمبادرة شعبية من تنسيقيات أحياء دمشق، وبمشاركة واسعة من أبناء المجتمع وجهات رسمية، بهدف التخفيف من معاناة المهجرين في مخيمات الشمال السوري وترجمة فرحة التحرير إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

جهود مستمرة لدعم العائدين

من جهته، أوضح مدير فريق «ملهم» التطوعي عاطف نعنوع أن الحملة اعتمدت على التبرعات الشعبية بالتعاون مع التجمع الدمشقي وتنسيقيات دمشق، وأسهمت في تأهيل وترميم منازل وإعادة العائلات إلى دمشق.

وأشار إلى أن الحملة ساعدت أيضاً في إعادة عائلات من مخيمات خربة الجوز إلى ريف اللاذقية بعد استكمال ترميم منازلها.

وأكد نعنوع أن الاحتياجات لا تزال كبيرة في ظل استمرار وجود أعداد كبيرة من المهجرين في المخيمات، إضافة إلى عائلات نشأت هناك ولا تمتلك منازل يمكن ترميمها، ما يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والدولية لإيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج طويلة الأمد.

​تعاون أهلي ورسمي لإنجاز أعمال التأهيل

بدوره، أشار معاون مدير التنمية المحلية في محافظة دمشق عمر الحموي، إلى أن عودة الأهالي جاءت بعد الانتهاء من ترميم منازلهم بشكل كامل وتسليمها إليهم اليوم، مشيراً إلى أن أعمال الترميم نُفذت بدعم من أهالي دمشق ومساهمة من محافظة دمشق، وبإشراف تنسيقيات دمشق وبالتعاون مع فريق “ملهم” التطوعي.

وعبّرت العائلات العائدة عن فرحتها بالعودة إلى منازلها بعد سنوات من التهجير والإقامة في المخيمات، منوهة بالجهود التي بذلتها الجهات الداعمة والمبادرات الأهلية لإعادة تأهيل مساكنها وتأمين عودة كريمة إليها.



يُذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من مبادرة “وفاء الشام لأهلنا في الخيام”، في الشتاء الماضي، التي جرى خلالها تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لدعم العائلات المقيمة في المخيمات في الشمال السوري، والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف المعيشية القاسية وموجات البرد الشديدة، وصولاً إلى مرحلة ترميم المنازل وإعادة الأهالي إليها اليوم.