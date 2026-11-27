دمشق-سانا

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، أن معركة «ردع العدوان» فتحت أمام السوريين طريقاً ظنّ العالم أنه أُغلق إلى الأبد، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لبناء المؤسسات، وإعادة وصل سوريا بالعالم وتقنياته وشبكاته وفرصه.

وقال هيكل عبر منصة «إكس» اليوم الجمعة: «من هدم المستحيل لن يعجز عن بناء الممكن، قبل عامين بدأت ردع العدوان في لحظة كان فيها المستحيل يبدو الحقيقة الوحيدة».

وأضاف: “أنقاض المستحيل لا تُرفع بسهولة، وقد تعب كثيرون منّا، وما تحقق لا يعفينا من شيء، بل يزيد مسؤوليتنا عن كل ما تأخّر، لكن أخطر ما قد نفعله هو أن نعيد للمستحيل سطوته علينا”.

وتابع هيكل: “لأجل من مضى ومن بقي ومن سيأتي، فلنكمل الطريق بروح تلك اللحظة، نؤمن بإمكان التغيير، ونواجه التقصير بصدق، ولن نكمله بالأمنيات بل بالعمل، نبني المؤسسات ونصنع السياسات ونعيد وصل بلادنا بالعالم وتقنياته وشبكاته وفرصه، حتى تتحسن حياة الناس ويعيشوا ويعملوا بكرامة في الوطن الذي جرؤنا أن نحلم به”.

وكانت معركة «ردع العدوان» قد انطلقت فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، وانتهت في الثامن من كانون الأول من العام نفسه بتحرير سوريا من النظام البائد، لتشكل محطة فاصلة في مسار الثورة السورية وبداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.