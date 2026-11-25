محطة الناجية بريف إدلب الغربي تعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة الشمسية تاريخ النشر: 2026/11/25 5:20 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 5:22 مساءً أكثر من 45 ألف نسمة تصلهم مياه الشرب مجدداً.. محطة الناجية بريف إدلب الغربي تعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة الشمسية. فحوصات مجانية وعمليات جراحية في حملة للكشف عن الزُرق العيني في مشفى العيون بدمشق يواصل بنك الدم في حلب استقبال المتبرعين وتأمين احتياجات مشافي المحافظة من وحدات الدم في أرواد.. تُصنع القوارب الخشبية من ذاكرة متوارثة ارتبطت بتاريخ أبنائها وعلاقتهم بالبحر وزارة الأشغال العامة والإسكان تطلق 3000 شقة في إدلب ضمن مشروع النهضة السكني 1.137 مدرسة مؤهلة لاستقبال الطلاب في الرقة فيما تحتاج نحو 300 مدرسة إلى الصيانة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الطاقة الشمسيةريف إدلب الغربيمحطة الناجية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية الأحمد والسفير الأردني يبحثان تسهيل عبور السوريين وتعزيز التعاون الثنائي «أوتاد هرئة».. ذاكرة الثمانينيات تعود من خلف القضبان إلى خشبة المسرح في حمص آخر الأخبار محلياتدمشق وزارة الداخلية تثمّن الأحكام القضائية الرادعة الصادرة بحق تجار ومهربي مخدرات انفوغراف محطة الناجية بريف إدلب الغربي تعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة الشمسية أمنطرطوسمحليات ضبط 2.3 مليون حبة كبتاغون والقبض على متورطين في طرطوس