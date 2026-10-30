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229 عائلة ضمن قافلة جديدة تعود إلى مناطقها الأصلية في 7 محافظات سورية

229 عائلة جديدة تعود إلى مناطقها الأصلية 2 229 عائلة ضمن قافلة جديدة تعود إلى مناطقها الأصلية في 7 محافظات سورية

229 عائلة ضمن قافلة جديدة تعود إلى مناطقها الأصلية في 7 محافظات سورية، ضمن جهود تسهيل عودة المهجّرين وتأمين متطلبات الاستقرار الأولي لهم.

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