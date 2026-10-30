229 عائلة ضمن قافلة جديدة تعود إلى مناطقها الأصلية في 7 محافظات سورية تاريخ النشر: 2026/10/30 8:23 مساءً اخر تحديث: 2026/10/30 8:23 مساءً 229 عائلة ضمن قافلة جديدة تعود إلى مناطقها الأصلية في 7 محافظات سورية، ضمن جهود تسهيل عودة المهجّرين وتأمين متطلبات الاستقرار الأولي لهم. من مشتل العدوي.. مئات آلاف الغراس لخضرة دمشق 3 عقود وُقعت خلال معرض دمشق بين فرع هيئة الاستثمار بالرقة ومجموعتي غلوري وكيان تواصل الهيئة العامة لمجمع “بيوت لحن الحياة” جهودها لدعم واحتواء الأطفال فاقدي الرعاية الأسر دمشق وحلب تتصدران عدد المعاملات والمركبات المسجلة منذ بداية 2026 مطار المزة بدمشق يدخل مرحلة إعادة التأهيل الأولية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:عودة المهجّرينمحافظات سورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وفد نسائي سوري يشارك لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 تواصل وزارة الإدارة المحلية جهودها لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة إثر إصابتها بمقذوف في الخليج العربي أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة واستمرار التوريدات النفطية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026