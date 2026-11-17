1,268 سجلاً تجارياً جديداً في حمص خلال 2026 مقارنة بـ 927 سجلاً في العام الماضي تاريخ النشر: 2026/11/17 5:30 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 5:30 مساءً 1,268 سجلاً تجارياً جديداً في حمص خلال 2026، مقارنة بـ 927 سجلاً في العام الماضي، في مؤشر على تنامي النشاط التجاري والاستثماري في المحافظة. فرق الدفاع المدني السوري تعمل على تصريف مياه الأمطار في بلدة كفرلاها بريف حمص هطولات مطرية وأجواء غائمة في مدينة حمص اليوم الأربعاء التأمينات الاجتماعية في حمص تجري مقابلات خاصة بتعيين عدد من العاملين لديها 26,133 خدمة صحية تقدمها العيادة المتنقلة في طرطوس ضمن جولاتها الميدانية منذ بداية العام أكثر من 950 ألف طن تقديرات إنتاج الزيتون في سوريا لموسم 2026 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:النشاط التجاريحمص مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة آخر الأخبار سوريا والعالمسياسة الشيباني وفيدان.. تعزيز العلاقات السورية التركية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات محلياتالمحافظاتدمشق الداخلية تحدد ضوابط استخدام المفرقعات والألعاب النارية في المناسبات دولي ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن باهظ إذا هاجمت واشنطن