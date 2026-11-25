لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، بعد محاولة ميليشيا الحوثي استهداف السعودية بطائرات مسيّرة.



ونقلت وكالة رويترز، عن بيانات التداول، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.66 دولار، ما يعادل 1.82 بالمئة، لتصل إلى 93.06 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتاً، أو 1.12 بالمئة، إلى 82.97 دولاراً للبرميل.



وأشارت تقديرات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم، إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 1.5 مليون برميل في المتوسط.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن فجر اليوم اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة في رأس تنورة بالسعودية.



وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً بأكثر من دولارين عند التسوية أمس الثلاثاء، بعد جلسة تداول متقلبة، على خلفية تقارير عن هجمات جديدة استهدفت سفناً في مضيق هرمز ومحيطه.