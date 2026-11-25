ستراسبورغ-سانا

دعا البرلمان الأوروبي إلى وضع استراتيجية أوروبية منسقة لحماية نظام العدالة الدولية ومؤسساته والمدافعين عن حقوق الإنسان من الضغوط والعقوبات الخارجية، مؤكداً أن العدالة الدولية تشكل ركناً أساسياً من أركان سيادة القانون والاستقلال الاستراتيجي للاتحاد.



وأوضح البرلمان الأوروبي في تقرير عُرض خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء ونشر على موقعه الرسمي، أن نظام العدالة الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، يواجه تهديدات غير مسبوقة تتمثل في الضغوط القسرية والعقوبات أحادية الجانب والحملات الرامية إلى تقويض مصداقية المؤسسات الدولية واستقلاليتها.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية فرضت منذ العام الماضي عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، شملت تجميد أصولهم وحظر تقديم أي دعم مادي أو مالي لهم، فضلاً عن إجراءات استهدفت جهات مكلفة بولايات أممية ومنظمات غير حكومية شريكة.

إجراءات لحماية المؤسسات القضائية

ودعا التقرير إلى تحديث وتفعيل “النظام الأساسي للحظر” لحماية الجهات الأوروبية العاملة في مجال العدالة الدولية من الآثار الخارجية للتدابير القسرية، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية أوجدت حالة من القلق لدى البنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات الرقمية الأوروبيين، وأدت إلى ما وصفه بـ”الامتثال المفرط” الذي يعرقل المدفوعات والخدمات الأساسية المرتبطة بالعدالة الدولية.

واقترح أعضاء البرلمان تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على البنى التحتية المالية والرقمية غير الأوروبية، واستخدام أداة مكافحة الإكراه، وتعزيز التعاون مع الديمقراطيات الشريكة عبر الاتفاقيات التجارية والحوار السياسي، إلى جانب تسهيل منح التأشيرات للشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال المساءلة، بما يضمن سلامة الأدلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

وجدد التقرير التأكيد على عالمية المحكمة الجنائية الدولية، داعياً المجلس الأوروبي إلى إدراج نظام روما الأساسي صراحة ضمن مكتسبات الاتحاد الأوروبي، ومشدداً على الدور الحيوي للقضاء الدولي في دعم سيادة القانون وضمان المساءلة وحماية الضحايا في مختلف أنحاء العالم.

استراتيجية أوروبية وخطة عمل

وطالب البرلمان المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية باقتراح استراتيجية وخطة عمل منسقتين، تتضمنان تقييم الأدوات الحالية وسد الثغرات القائمة، ووضع آليات ملموسة لحماية القضاة والمدعين العامين والشهود والضحايا، وتوفير دعم مالي قوي ومستدام لآليات العدالة الدولية.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجست”، وآليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، مطالباً المفوضية بتقديم تقرير سنوي عن تنفيذ الاستراتيجية وتأثير العقوبات الأجنبية واستخدام أموال الاتحاد المخصصة للعدالة الدولية.



واعتمد البرلمان التقرير بأغلبية 438 صوتاً، مقابل 168 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 38 عضواً عن التصويت.



وكان البرلمان الأوروبي منح في الـ 22 من تشرين الأول الماضي جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2026 للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، على أن يقام حفل توزيع الجائزة في الـ 15 من كانون الأول المقبل خلال الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورغ.



يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي المعتمد عام 1998، وتختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.