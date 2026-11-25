لندن – سانا

كشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، أن سلاح الجو الملكي بدأ نقل طائراته ليلاً إلى حظائر ومخابئ، ضمن إجراءات احترازية لحمايتها من تهديدات الطائرات المسيّرة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية من استهداف القواعد العسكرية في المملكة المتحدة.



ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن الإجراءات تشمل أيضاً خططاً لنشر شبكات مضادة للمسيّرات لحماية الطائرات الموجودة في الأماكن المكشوفة، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية لم تصدر تعليقاً على هذه التقارير.



وتأتي هذه الإجراءات، بحسب تقارير إعلامية بريطانية، في أعقاب تحذير أصدرته وزارة الدفاع البريطانية، وجهاز الاستخبارات الداخلية “إم آي 5″، أمس الثلاثاء، من تزايد خطر أعمال التخريب المنسوبة إلى روسيا، بالتزامن مع حوادث أمنية يُشتبه بارتباطها بإيران قرب قواعد عسكرية بريطانية.



وكان عسكريون أمريكيون تعاملوا في وقت سابق من الشهر الجاري مع نشاط مشتبه به لطائرات مسيّرة غير مصرح بها في قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وذلك بعد أيام من نقل طائرات أمريكية للتزود بالوقود جواً من قاعدة بريطانية أخرى إليها.