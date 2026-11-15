وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توفر شواغر وظيفية لصالح الشركة العامة للأسمدة في حمص تاريخ النشر: 2026/11/15 10:08 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/15 10:08 صباحًا وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توفر شواغر وظيفية لصالح الشركة العامة للأسمدة في حمص. خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول فعاليات معرض إدلب الرابع للكتاب تستمر بمشاركة 100 دار نشر من 4 دول عربية وإقليمية صرف رواتب العاملين المتقاعدين في حمص بعد توقف مؤقت معرض السلام بحمص… لوحات تشكيلية متنوعة لمجموعة من الفنانين والهواة الأمن الداخلي يلقي القبض على منفّذ الاعتداء على دار السعادة للعجزة في الرستن صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الشركة العامة للأسمدة بحمصحمصوزارة التنمية الإدارية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً أهالي المعتقلين بسجون الاحتلال ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر”الأندوف” بريف القنيطرة مجلس مدينة الرقة يبدأ تأهيل طريق الكراجات آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدرعا قوات الاحتلال تستهدف بالرشاشات الثقيلة أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي اقتصاد سوريا منصور لـ سانا: خفض سعر المازوت يأتي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين منوعات علامات مبكرة للزهايمر.. تغيرات في منطقتين بالدماغ تسبق ظهور الأعراض