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وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توفر شواغر وظيفية لصالح الشركة العامة للأسمدة في حمص

28 شاغراً وظيفياً 2 وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توفر شواغر وظيفية لصالح الشركة العامة للأسمدة في حمص

وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توفر شواغر وظيفية لصالح الشركة العامة للأسمدة في حمص.

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