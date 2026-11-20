توزيع 8 آلاف حقيبة وقرطاسية على الطلاب في عدة مناطق بالحسكة دعماً للعملية التعليمية تاريخ النشر: 2026/11/20 5:50 مساءً اخر تحديث: 2026/11/20 5:50 مساءً دعماً للعملية التعليمية ومساندة الأسر في تأمين المستلزمات المدرسية، توزيع 8 آلاف حقيبة وقرطاسية على الطلاب في عدة مناطق بالحسكة. مدير طوارئ الحسكة يدعو سائقي الحصادات والأهالي لاتخاذ إجراءات وقائية ضد الحرائق %8.2 نسبة ارتفاع سجلتها حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب قافلة العودة السادسة من مهجري رأس العين تنطلق غداً من مدينة الحسكة للحد من الأضرار المحتملة قبل حلول فصل الشتاء.. خطة طارئة واستباقية بريفي حلب وإدلب خطوات حكومية توثق حالات الاختفاء القسري وتقدم الدعم القانوني لعائلات المفقودين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحسكةالعملية التعليميةتوزيع 8 آلاف حقيبة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار دولي اليمن يحذر من سلوك إيران المزعزع للأمن الإقليمي واعتداءاتها على دول المنطقة دولي حظر الأسلحة الكيميائية: ألمانيا تساهم ب 1.4 مليون يورو لدعم بعثاتنا إلى سوريا دولي بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على إعادة تنظيم العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي