موقد التكية السليمية الذي لا ينطفئ.. 5 قرون من العطاء على سفح قاسيون تاريخ النشر: 2026/11/23 3:54 مساءً اخر تحديث: 2026/11/23 3:54 مساءً مع فجر كل يوم خميس يصطف الناس بمختلف طبقاتهم الاجتماعية للحصول على “هريسة الشيخ محي الدين”، كيف بدأت حكاية التكية السليمية وطبقها الشهير؟ العدالة الانتقالية باللاذقية: 40 شكوى للدراسة و20 ملفاً للتحقيق و12 موقوفاً تحمل اسم الشهيد الساروت.. 365 لاعباً ولاعبة يشاركون ببطولة الجمهورية في رياضة التايكوندو إعادة تأهيل مركز ببّيلا الصحي في ريف دمشق بالتعاون بين مديرية صحة دمشق قطن بمواصفات أفضل ومياه أقل.. أبحاث في محطة جب رملة بريف حماة لتطوير أصناف جديدة تعاون جديد لتطوير الأسواق المالية بين دمشق وأبو ظبي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التكية السليميةقاسيون مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات تراجع شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط 29% خلال الربع الثالث آخر الأخبار اقتصاد سوريا مباحثات سورية تركية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية محليات الإدارة المحلية تبحث مع “الفاو” تطوير التعاون البيئي ودعم أولويات التعافي دولي الموانئ الليبية تحذر من تداعيات الهجمات البحرية على إمدادات السلع