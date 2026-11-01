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Reading: 100 ألف مستفيد من حفر 4 آبار جديدة في منطقة الهضبة الخضراء في ريف حلب الجنوبي
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100 ألف مستفيد من حفر 4 آبار جديدة في منطقة الهضبة الخضراء في ريف حلب الجنوبي

نحو 100 ألف مستفيد من تأمين مياه الشرب في المنطقة 2 100 ألف مستفيد من حفر 4 آبار جديدة في منطقة الهضبة الخضراء في ريف حلب الجنوبي

100 ألف مستفيد من حفر 4 آبار جديدة في منطقة الهضبة الخضراء في ريف حلب الجنوبي.

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