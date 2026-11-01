100 ألف مستفيد من حفر 4 آبار جديدة في منطقة الهضبة الخضراء في ريف حلب الجنوبي تاريخ النشر: 2026/11/01 10:16 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/01 10:16 صباحًا 100 ألف مستفيد من حفر 4 آبار جديدة في منطقة الهضبة الخضراء في ريف حلب الجنوبي. شح مادة المازوت في حلب يعطل حركة النقل ويزيد معاناة المواطنين السورية للطيران: حركة الملاحة مستمرة في مطار حلب الدولي القبض على شخصين تورطا في جريمة قتل في كفر حمرة بريف حلب مركز سجل مدني جديد في المزيريب يخدم 96 ألف نسمة في المنطقة الغربية من درعا انتشال جثمان رجل غرق في بحيرة ميدانكي بريف حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حفر آبارحلبمنطقة الهضبة الخضراء مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك غوتيريش يدين مقتل موظف أممي يمني أثناء احتجازه لدى ميليشيا الحوثي نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 صادرات كوريا الجنوبية تسجل رقماً قياسياً في تشرين الأول نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 1 من تشرين الثاني 2026 نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق السورية نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026