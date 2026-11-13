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“تفاصيل” معرض للفنون التشكيلية في مركز أعزاز الثقافي بريف حلب

90 لوحة فنية للفنان محمد إبراهيم 3 "تفاصيل" معرض للفنون التشكيلية في مركز أعزاز الثقافي بريف حلب

“تفاصيل” معرض للفنون التشكيلية في مركز أعزاز الثقافي بريف حلب، ويهدف إلى دعم الفنون الجميلة واكتشاف المواهب الواعدة.

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