“تفاصيل” معرض للفنون التشكيلية في مركز أعزاز الثقافي بريف حلب تاريخ النشر: 2026/11/13 12:39 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/13 12:39 صباحًا “تفاصيل” معرض للفنون التشكيلية في مركز أعزاز الثقافي بريف حلب، ويهدف إلى دعم الفنون الجميلة واكتشاف المواهب الواعدة. استمرار خروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى المناطق الآمنة جراء التصعيد بالمنطقة بدء تنفيذ خطة إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في حي السكري بحلب أكثر من 210 آلاف خدمة طبية مقدمة في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة لقطات لانتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بمدينة حلب. اختتام الدور الأول من بطولة النصر لكرة القدم للجامعات في حلب وريفها صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تفاصيلحلبمركز أعزاز الثقافيمعرض للفنون التشكيلية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية آخر الأخبار المحافظاتالحسكةمحليات ضبوط تموينية لمخالفات تتعلق بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الحسكة دولي الأغذية العالمي يدعو إلى وقف القتال في السودان وتكثيف الدعم الإنساني رياضة إيطاليا تهزم فرنسا وتعزز حظوظها في بلوغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية