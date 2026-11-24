752 سفينة استقبلها مرفأ طرطوس خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 تاريخ النشر: 2026/11/24 4:54 مساءً اخر تحديث: 2026/11/24 4:55 مساءً 752 سفينة استقبلها مرفأ طرطوس خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بحمولة بضائع مناولة تجاوزت 6.64 ملايين طن، توزعت بين المستوردات والصادرات. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: أكثر من 811 مليون ليرة و381 شخصاً أُحيلوا إلى القضاء أعمال صيانة وتأهيل طريق حمص–السلمية تتواصل في موقع المشرفة بريف حمص أرقام تعكس حجم التفاعل والفرص التي شهدها معرض “بروجكت سوريا 2026” للبناء والتشييد توقعات الإنتاج وواقع موسم الرمان في محافظة القنيطرة لهذا العام حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الصادراتالمستورداتمرفأ طرطوس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها وفد من البرلمان الفرنسي يزور مجلس الشعب في دمشق آخر الأخبار دولي إصابة ثلاث ناقلات نفط بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز 8 صور حيث تحتضن الطبيعة عشّاقها.. حديقة الأمويين بدمشق تنبض ببراءة الطفولة مجلس الشعباقتصاد سوريا لجنة القوانين المالية تنهي مناقشة مشروع قانون معالجة الأوضاع الضريبية الاستثنائية