جامعة دمشق تخصص رابطاً إلكترونياً لاستقبال الشكاوى والملاحظات الطلابية ومتابعتها تاريخ النشر: 2026/11/22 6:54 مساءً اخر تحديث: 2026/11/22 6:54 مساءً جامعة دمشق تخصص رابطاً إلكترونياً لاستقبال الشكاوى والملاحظات الطلابية ومتابعتها، في إطار تطوير الخدمات الجامعية، وتعزيز التواصل مع الطلبة. ورشة في جامعة دمشق لبحث آليات التدقيق الداخلي المالي في الجهات العامة جامعة دمشق تكرم الفائزين في مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في جامعة عمّان العربية 125 تعاونية إنتاجية أحدثها الاتحاد العام للفلاحين في مختلف المحافظات منذ التحرير من الجامعة إلى سوق العمل.. ورشة في جامعة دمشق لتمكين الطلاب والخريجين الجدد كيف تسهم مختبرات هيئة الطاقة الذرية السورية في تعزيز سلامة الغذاء؟ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جامعة دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية الرقابة والتفتيش تمدد تسجيل ناجحي مسابقة تأهيل كوادر الرقابة للأربعاء القادم بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية الأشغال العامة تبحث مقترح دليل تقييم أضرار البنى التحتية لتحديث استراتيجية الإسكان من حماة إلى منصات التتويج.. يواصل لاعب الشطرنج السوري مازن فندي تألقه آخر الأخبار محلياتالمحافظاتحمصخدمات ورشة في حمص لتعزيز مهارات البحث التاريخي والحوار المجتمعي دولي خسائر إضرابات قطاع الملابس في بنغلادش تتجاوز 428 مليون دولار صحافةدولي قمم المناخ بين الوعود المتكررة وغياب التنفيذ الفعلي