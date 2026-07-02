مركز التمكين والريادة الطلابي بجامعة دمشق يفتح باب التسجيل في دورات وورشات متنوعة

‌‏دمشق-سانا

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‏أعلن مركز التمكين والريادة الطلابي في جامعة دمشق، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل في مجموعة من الورشات والدورات التدريبية خلال شهر تموز 2026، ضمن خطته التدريبية لتطوير مهارات الطلاب وحديثي التخرج.

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‏وتشمل الورشات والدورات المطروحة مهارات التواصل، والمحادثة باللغة الإنكليزية، والإسعافات الأولية، وإعداد مهندس دراسات إنشائية، وبرنامج الأمين، وتطوير الواجهات الأمامية (Front-End Developer).

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‏وأوضح المركز أن الفئة المستهدفة تشمل طلاب جامعة دمشق من الدراسات العليا وحديثي التخرج من دفعات (2023/2024 و2024/2025)، ضمن الفئة العمرية 18-35 سنة، على أن يُحدد الاختصاص المطلوب حسب متطلبات كل دورة.

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‏وأشار المركز إلى أنه يمكن التواصل والاستفسار عبر الرقم 011-6664578، داعياً الراغبين لمعرفة التفاصيل كاملة من خلال الاطلاع على الرابط.

‏‏يذكر أن مركز التمكين والريادة الطلابي في جامعة دمشق يعمل على تنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل متخصصة تهدف إلى تأهيل الطلبة وحديثي التخرج، وتنمية مهاراتهم العملية، وتعزيز فرصهم في سوق العمل، من خلال التعاون مع خبراء ومؤسسات مختلفة وتنظيم دورات تدريبية تستجيب لاحتياجات سوق العمل المتجددة.