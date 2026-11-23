ريف دمشق-سانا
تستعيد البادية السورية مقوماتها البيئية عبر مشروع يجمع بين استثمار مياه الأمطار والسيول وتوسيع الرقعة الرعوية حيث بدأت في منطقة البطميات بريف دمشق المرحلة الثانية من أعمال مكافحة التصحر بزراعة 1000 هكتار إضافية بالغراس الرعوية، لترتفع المساحة الإجمالية المستهدفة إلى 1500 هكتار.
تعزيز التنوع النباتي
ويعتمد المشروع على منظومة متكاملة تجمع بين حصاد مياه الأمطار والسيول واستخدامها في الري التكميلي، وزراعة الأشجار والشجيرات المتأقلمة مع البيئة المحلية، إضافة إلى إنشاء واحة نموذجية تضم أشجار الزيتون والنخيل، بما يعزز التنوع النباتي ويتيح نقل التجربة إلى مناطق أخرى.
وأوضح المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية بيان العبد الله في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن المرحلة الأولى شهدت زراعة 500 هكتار خلال الموسم الزراعي 2025-2026، فيما تتضمن المرحلة الحالية زراعة 1000 هكتار، مع حماية الموقع من التعديات وإتاحة الرعي المنظم بعد ثلاث سنوات لضمان استقرار الغطاء النباتي.
بدوره، أكد المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) نصر الدين العبيد في تصريح مماثل، أهمية المشروع في دعم استقرار المجتمعات المحلية، بينما أشار مدير إدارة الأراضي واستعمالات المياه في المركز أحمد السيد إلى دوره في الحد من انجراف التربة وزحف الكثبان الرملية، والاستفادة من الخبرات العربية في مواجهة التصحر والتغيرات المناخية.
كما بين مدير فرع البادية في محافظة ريف دمشق التابع للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية عدنان القجمي أن المشروع يمتد على ثلاث سنوات، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي زراعة الغراس الرعوية، ومكافحة التصحر من خلال إنشاء السدود المائية، وتأهيل المجتمع المحلي.
ويأتي المشروع استكمالاً للأعمال التي بدأت في منطقة البطميات العام الماضي بزراعة 500 هكتار من الأشجار والشجيرات الرعوية، على أن تسهم زراعة الـ1000 هكتار الجديدة في توسيع المساحات المستهدفة، وتعزيز الغطاء النباتي وتحسين المراعي الطبيعية، بما يدعم الثروة الحيوانية ويساعد على الحد من تدهور الأراضي والتصحر في البادية السورية.