ريف دمشق-سانا‏

تستعيد البادية السورية مقوماتها البيئية عبر مشروع يجمع بين ‏استثمار مياه الأمطار والسيول وتوسيع الرقعة الرعوية حيث ‏بدأت في منطقة البطميات بريف دمشق المرحلة الثانية من ‏أعمال مكافحة التصحر بزراعة 1000 هكتار إضافية ‏بالغراس الرعوية، لترتفع المساحة الإجمالية المستهدفة إلى ‌‏1500 هكتار.‏

تعزيز التنوع النباتي

ويعتمد المشروع على منظومة متكاملة تجمع بين حصاد مياه ‏الأمطار والسيول واستخدامها في الري التكميلي، وزراعة ‏الأشجار والشجيرات المتأقلمة مع البيئة المحلية، إضافة إلى ‏إنشاء واحة نموذجية تضم أشجار الزيتون والنخيل، بما يعزز ‏التنوع النباتي ويتيح نقل التجربة إلى مناطق أخرى.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية ‏البادية بيان العبد الله في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن ‏المرحلة الأولى شهدت زراعة 500 هكتار خلال الموسم ‏الزراعي 2025-2026، فيما تتضمن المرحلة الحالية زراعة ‌‏1000 هكتار، مع حماية الموقع من التعديات وإتاحة الرعي ‏المنظم بعد ثلاث سنوات لضمان استقرار الغطاء النباتي.

بدوره، أكد المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق ‏الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) نصر الدين العبيد في ‏تصريح مماثل، أهمية المشروع في دعم استقرار المجتمعات ‏المحلية، بينما أشار مدير إدارة الأراضي واستعمالات المياه ‏في المركز أحمد السيد إلى دوره في الحد من انجراف التربة ‏وزحف الكثبان الرملية، والاستفادة من الخبرات العربية في ‏مواجهة التصحر والتغيرات المناخية.

كما بين مدير فرع البادية في محافظة ريف دمشق التابع ‏للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية عدنان القجمي ‏أن المشروع يمتد على ثلاث سنوات، ويتضمن ثلاثة محاور ‏رئيسية هي زراعة الغراس الرعوية، ومكافحة التصحر من ‏خلال إنشاء السدود المائية، وتأهيل المجتمع المحلي.

ويأتي المشروع استكمالاً للأعمال التي بدأت في منطقة ‏البطميات العام الماضي بزراعة 500 هكتار من الأشجار ‏والشجيرات الرعوية، على أن تسهم زراعة الـ1000 هكتار ‏الجديدة في توسيع المساحات المستهدفة، وتعزيز الغطاء ‏النباتي وتحسين المراعي الطبيعية، بما يدعم الثروة الحيوانية ‏ويساعد على الحد من تدهور الأراضي والتصحر في البادية ‏السورية.‏