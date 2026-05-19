جامعة دمشق تطلق برنامجاً متخصصاً لعلاج الصدمات النفسية وتأهيل كوادر متخصصة

دمشق-سانا

أطلقت جامعة دمشق، اليوم الثلاثاء، برنامجاً متخصصاً في علاج الصدمات النفسية، وذلك بالتعاون بين وحدة الإرشاد الجامعي والدعم النفسي في الجامعة والمؤسسة السورية الألمانية DSV، بهدف تأهيل كوادر قادرة على تقديم دعم نفسي متخصص، والتعامل مع آثار الصدمات والأزمات.

وأوضح مدير وحدة الإرشاد الجامعي والدعم النفسي في الجامعة الدكتور مازن الشماط في تصريح لـ سانا، أن البرنامج يستقطب 30 متدرباً من أعضاء الهيئة التعليمية، وطلاب الدراسات العليا في الاختصاصات النفسية، واختصاصيين، ومديرين في مجال الصحة النفسية، مشيراً إلى أن البرنامج يستمر على مدى خمسة أشهر، بخمس مراحل تدريبية بإجمالي 200 ساعة، إضافة إلى 30 ساعة من التدريب السريري، بما يوفّر تجربة تدريبية متقدمة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي المتخصص.

ولفت الشماط إلى أن البرنامج يتضمن أيضاً مرحلة متقدمة للتدريب المعمّق في علاج الاضطرابات النفسية المرتبطة بالصدمات، في خطوة تعكس اهتمام جامعة دمشق بتعزيز خدمات الصحة النفسية، وتطوير الكفاءات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

يذكر أن وحدة الإرشاد الجامعي والدعم النفسي في جامعة دمشق أُحدثت عام 2023 بقرار من مجلس الجامعة، لتقديم خدمات نفسية متكاملة ومجانية لطلاب الجامعة، والعاملين فيها، ويشرف عليها أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصون، ومع تزايد الطلب تم افتتاح فرع ثانٍ في المدينة الجامعية، مع خطط للتوسع وافتتاح فروع إضافية.