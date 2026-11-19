305 منتسبين برتبة “حارس” خرجتهم قيادة الأمن الداخلي في دير الزور تاريخ النشر: 2026/11/19 10:17 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/19 10:17 صباحًا 305 منتسبين برتبة “حارس”، خرجتهم قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، لتعزيز الجاهزية الأمنية. إعادة تأهيل محطة مياه السكرية بمدينة البوكمال بدير الزور السمسم في الكُبر.. موسم أثقلته السيول وغلاء مستلزمات الإنتاج الكلمة تبني.. حملة إعلامية أطلقتها الأكاديمية السورية للإعلام للتوعية بمخاطر خطاب الكراهية سوريا تعود للمشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) وزير الداخلية: إجراءات إسعافية لتعزيز السلامة على طريق دير الزور-دمشق وتفعيل دوريات أمن الطرق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دير الزورقيادة الأمن الداخلي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار اقتصاد سوريااقتصاد غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير منوعات تقنية صوتية تحفز تدفق السائل النخاعي في الدماغ أثناء النوم منوعات غوغل توسع قدرات Gemini بأصوات جديدة وأداة لإنشاء مواقع تفاعلية