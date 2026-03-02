مؤسسة إكثار البذار تعلن بيع بذار البطاطا من نتاج المشروع الوطني

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لإكثار البذار التابعة لوزارة الزراعة عن طرح بذار البطاطا من نتاج المشروع الوطني بمرحلة “إيليت” للبيع ديناً، لعدد من الأصناف المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة في تعميم اليوم الإثنين أن البذار المطروحة تشمل أصناف أفاميا، ولانا، وسيدرا، وقلمون، وأميسا، وذلك ضمن إطار دعم العملية الإنتاجية الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين.

وبيّنت المؤسسة أن الحصول على هذه البذار مشروط بمجموعة من الضوابط، أبرزها تقديم الضمانات اللازمة لحفظ حقوق المؤسسة، من خلال سحب سند أمانة بقيمة البذار.

كما اشترطت أن يكون المزارع متعاقداً مع المؤسسة، على أن يتم تسديد مستحقاته بعد تبرئة ذمته أو إجراء عملية التقاص. وفي حال كان المزارع غير متعاقد أو متعاقداً ديناً ضمن المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا، فيجب تأمين كفيل واحد معروف لدى فرع المؤسسة أو في المنطقة، ويفضّل أن يكون لديه عقد إكثاري.

وأكدت المؤسسة أنه لا يحق للمزارع الذي يحصل على البذار ديناً أن يكفل مزارعاً آخر، كما يحق للكفيل كفالة مزارع واحد فقط، وأشارت إلى ضرورة تعهّد المزارع بتسديد قيمة البذار في موعد أقصاه 30 أيلول 2026.

يذكر أن المؤسسة العامة لإكثار البذار بدأت خلال شهر شباط الماضي باستجرار وبيع بذار البطاطا من نتاج المشروع الوطني للمزارعين بأسعار مدعومة، بهدف دعم القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين على الاستمرار في العمل والإنتاج، وحددت أن سعر الطن الواحد بـ 58,950 ليرة سورية (بالعملة الجديدة).