مصرف سوريا المركزي: حذف الأصفار خطوة لإعادة الثقة وتنظيم التعامل بالليرة السورية

أكد النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي مخلص الناظر أن حذف الأصفار من العملة الجديدة، ليس تغييراً في القوة الشرائية لليرة، بل محاولة لإعادتها إلى مكانها الطبيعي في حياة الناس، وخطوة لتنظيم التعامل اليومي لتصبح الأسعار أوضح والحسابات أسهل والثقة أقرب.

وقال الناظر في منشور عبر منصة “X” : “اليوم وبصفتي النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي وعضواً في فريق مشروع إطلاق الليرة السورية الجديدة، أدرك تماماً أن هذا القرار لا يُقاس بالحسابات وحدها، بل بما يعنيه لكل مواطن يحمل الليرة في يده ويعلّق عليها آماله”.

وبين الناظر أن الليرة السورية الجديدة ليست وعداً سريعاً ولا حلاً سحرياً، بل خطوة على طريق طويل لإعادة بناء الثقة، والثقة هي أساس أي اقتصاد وأي مستقبل.

ولفت الناظر إلى أن العملة لا تقوى بالتصميم وحده، ولا بالقرار الإداري فقط، بل بالاستقرار والانضباط والصدق مع الناس، موضحاً أن العمل على هذا المشروع يتم بهدوء وبمسؤولية، وبمرحلية حتى تمرّ المرحلة الانتقالية بسلاسة، وتُحفظ حقوق المواطنين وأجورهم ومدخراتهم والتزاماتهم دون أي مساس.

وأضاف الناظر: “نحن نعرف حجم التحديات، ونعرف أيضاً أن السوريين يستحقون عملة تحترم تعبهم وصبرهم وتضحياتهم، وهذه مسؤوليتنا في مصرف سوريا المركزي وسنكون على قدرها”.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية حدد في وقت سابق اليوم الأول من كانون الثاني 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أنها ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية.