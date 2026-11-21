وزارة الطاقة تدعو 207 عمال مفصولين بسبب الثورة لمراجعة المواقع المحددة لاستكمال الإجراءات تاريخ النشر: 2026/11/21 2:47 مساءً اخر تحديث: 2026/11/21 2:47 مساءً 207 عمال مفصولين بسبب الثورة تدعوهم وزارة الطاقة إلى مراجعة المواقع المحددة، لاستكمال المرحلة التالية من إجراءات العودة إلى العمل. الرئيس الشرع يصدر المرسوم 183 لعام 2026 القاضي بإحداث «المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة» 8,997 منشأة صناعية وحرفية مرخصة في دمشق 25 عملية قثطرة قلبية مجانية في مشفى حماة الوطني إجراءات جديدة لضبط النفقات الحكومية.. ماذا تشمل؟ 4 مسارات لمعالجة الأزمة السكنية تستهدف وزارة الأشغال من خلالها خفض العجز السكني صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:عمال مفصولون بسبب الثورة السوريةوزارة الطاقة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها وزير الداخلية يعلن القبض على مُخطط وآمر مجزرة العتيبة المجرم رواد زيدان أجواء خريفية والحرارة أعلى من معدلاتها مع أمطار خفيفة في بعض المناطق آخر الأخبار رياضة سورياطرطوس بهدف اكتشاف المواهب.. إقامة بطولة المحافظة لاختراق الضاحية في طرطوس دولي مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في غزة انفوغراف إنتاج الكاكي في منطقة حارم بريف إدلب.. وفرة في المحصول وتحديات في الإنتاج والتسويق