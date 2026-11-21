دمشق-سانا‏

اختتمت هيئة الريادة والابتكار اليوم السبت، التصفيات النهائية للماراثون البرمجي للصغار و ‏اليافعين لموسم 2026، وذلك في مركز التميز بمحافظة اللاذقية.‏

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن 139 طالباً وطالبة من مختلف ‏المحافظات السورية ممن اجتازوا الاختبارات التأهيلية شاركوا في التصفيات التي بدأت في الـ 19 ‏من الشهر الجاري، 69 منهم بفئة اليافعين، و26 بفئة الصغار ـ المستوى المتقدم، و44 بفئة ‏الصغار المستوى المبتدئ.‏

ووفق الهيئة استمرت الاختبارات 4 ساعات لفئة اليافعين وتضمنت أسئلة أتمتة ومسائل، ‏وساعتين لفئة الصغار وفق نظام الأسئلة المؤتمتة، ضمن منافسات تتيح للطلاب توظيف ‏معارفهم ومهاراتهم البرمجية في حل التحديات المطروحة.‏

تكريم الفائزين ‏

وكرمت الهيئة الطلاب الفائزين، وجرى توزيع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، تقديراً ‏لما ‏أظهروه من تميز وقدرات برمجية ومهارات في التفكير والتحليل وحل المشكلات، ‏خلال ‏المنافسات.‏

إبراز القدرات في التفكير المنطقي والتحليل ‏

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس الهيئة الدكتور شادي العظمه، أن المنافسات جمعت الطلاب ‏المتأهلين من المرحلة السابقة من جميع المحافظات السورية، وأتاحت لهم إبراز قدراتهم في التفكير ‏المنطقي والتحليل وحل المشكلات، وتطبيق المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال مراحل ‏الماراثون السابقة.‏

وأشار العظمه إلى أن الحاصلين على الميداليتين الذهبية والفضية في فئة اليافعين يتأهلون إلى ‏التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري في اختصاص المعلوماتية لعام 2027، فيما ينتقل ‏الحاصلون على الميدالية الذهبية في فئة الصغار إلى منافسات فئة اليافعين في الماراثون ‏البرمجي للعام القادم، بما يوفر مساراً متدرجاً أمام الطلاب لتطوير مهاراتهم والانتقال إلى مستويات ‏أكثر تقدماً في البرمجة.‏

ولفت العظمه إلى أن هذا الماراثون يهدف إلى اكتشاف المواهب البرمجية ورعايتها، وفتح آفاق ‏التقدم أمام جيل يمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار، معتبراً أن هذه المنافسات خطوةً جديدة في ‏مسيرة من التميز، ومحطةً أولى نحو تحديات علمية أكبر.‏

ويمثل الماراثون البرمجي للصغار واليافعين أحد المسارات التي تعتمدها هيئة الريادة والابتكار ‏لاكتشاف المواهب البرمجية ورعايتها في مراحل عمرية مبكرة، من خلال توفير بيئة تعليمية ‏وتنافسية تتيح للطلاب تنمية مهاراتهم في التفكير المنطقي والتحليل ومعالجة المسائل البرمجية.‏