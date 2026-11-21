دمشق-سانا
اختتمت هيئة الريادة والابتكار اليوم السبت، التصفيات النهائية للماراثون البرمجي للصغار و اليافعين لموسم 2026، وذلك في مركز التميز بمحافظة اللاذقية.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن 139 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات السورية ممن اجتازوا الاختبارات التأهيلية شاركوا في التصفيات التي بدأت في الـ 19 من الشهر الجاري، 69 منهم بفئة اليافعين، و26 بفئة الصغار ـ المستوى المتقدم، و44 بفئة الصغار المستوى المبتدئ.
ووفق الهيئة استمرت الاختبارات 4 ساعات لفئة اليافعين وتضمنت أسئلة أتمتة ومسائل، وساعتين لفئة الصغار وفق نظام الأسئلة المؤتمتة، ضمن منافسات تتيح للطلاب توظيف معارفهم ومهاراتهم البرمجية في حل التحديات المطروحة.
تكريم الفائزين
وكرمت الهيئة الطلاب الفائزين، وجرى توزيع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، تقديراً لما أظهروه من تميز وقدرات برمجية ومهارات في التفكير والتحليل وحل المشكلات، خلال المنافسات.
إبراز القدرات في التفكير المنطقي والتحليل
وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس الهيئة الدكتور شادي العظمه، أن المنافسات جمعت الطلاب المتأهلين من المرحلة السابقة من جميع المحافظات السورية، وأتاحت لهم إبراز قدراتهم في التفكير المنطقي والتحليل وحل المشكلات، وتطبيق المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال مراحل الماراثون السابقة.
وأشار العظمه إلى أن الحاصلين على الميداليتين الذهبية والفضية في فئة اليافعين يتأهلون إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري في اختصاص المعلوماتية لعام 2027، فيما ينتقل الحاصلون على الميدالية الذهبية في فئة الصغار إلى منافسات فئة اليافعين في الماراثون البرمجي للعام القادم، بما يوفر مساراً متدرجاً أمام الطلاب لتطوير مهاراتهم والانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً في البرمجة.
ولفت العظمه إلى أن هذا الماراثون يهدف إلى اكتشاف المواهب البرمجية ورعايتها، وفتح آفاق التقدم أمام جيل يمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار، معتبراً أن هذه المنافسات خطوةً جديدة في مسيرة من التميز، ومحطةً أولى نحو تحديات علمية أكبر.
ويمثل الماراثون البرمجي للصغار واليافعين أحد المسارات التي تعتمدها هيئة الريادة والابتكار لاكتشاف المواهب البرمجية ورعايتها في مراحل عمرية مبكرة، من خلال توفير بيئة تعليمية وتنافسية تتيح للطلاب تنمية مهاراتهم في التفكير المنطقي والتحليل ومعالجة المسائل البرمجية.