مطحنة وصوامع تل رفعت تعود إلى العمل بطاقة تخزينية تبلغ 12 ألف طن تاريخ النشر: 2026/11/02 7:12 مساءً اخر تحديث: 2026/11/02 7:12 مساءً بعد 14 عاماً من التوقف.. مطحنة وصوامع تل رفعت تعود إلى العمل بطاقة تخزينية تبلغ 12 ألف طن، في خطوة تعزز قدرات تخزين القمح وطحنه، وتخفف أعباء نقل المحاصيل عن المزارعين. بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار.. الولايات المتحدة تعيد 36قطعة أثرية مسروقة إلى سوريا سوريا تشارك للمرة الأولى في اجتماع مجلس “آيرينا” افتتاح دائرة الأحوال المدنية في مدينة عفرين المالية تصدر تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026 مجمع “أم البشائر” في مدينة سراقب بريف إدلب.. لخدمة أكثر من 100 ألف مستفيد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تخزين القمحصوامع تل رفعت مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات شركة ”فلاي شام” تطلق رحلاتها المنتظمة بين دمشق وجدة معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين انطلاق معرض «بروجكت سوريا 2026» غداً بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية ودولية آخر الأخبار سوريا والعالمسياسة القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض يلتقي أبناء الجالية في القصيم رياضة سورياالمحافظاتدمشق وزارة الرياضة والشباب تشكل اللجنة التأسيسية للاتحاد السوري للبادل اقتصاد سوريا تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تتجاوز 7.5 ملايين ليرة