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مطحنة وصوامع تل رفعت تعود إلى العمل بطاقة تخزينية تبلغ 12 ألف طن

بعد توقف دام 14 عاماً مطحنة وصوامع تل رفعت تعود إلى العمل بطاقة تخزينية تبلغ 12 ألف طن

بعد 14 عاماً من التوقف.. مطحنة وصوامع تل رفعت تعود إلى العمل بطاقة تخزينية تبلغ 12 ألف طن، في خطوة تعزز قدرات تخزين القمح وطحنه، وتخفف أعباء نقل المحاصيل عن المزارعين.

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