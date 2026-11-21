بوينوس آيرس-سانا
أعلنت الحكومة الأرجنتينية حزمة حوافز لمشروع ضخم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2050، في أكبر مشروع استثماري بتاريخ البلاد.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو عبر منصة “إكس”، اليوم السبت: إن المشروع سيستقطب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار بين عامي 2027 و2030، على أن يرتفع إجمالها إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2050.
وأوضح كابوتو أن المشروع يتضمن إنشاء خطين لأنابيب الغاز والنفط، بطول 524 كيلومتراً لكل منهما، يمتدان إلى ساحل مقاطعة ريو نيغرو على المحيط الأطلسي، حيث ستعمل وحدتان عائمتان لتسييل الغاز الطبيعي.
ويُطوّر المشروع بالتعاون بين شركة “واي بي إفط “الأرجنتينية و”إينيط “الإيطالية و”إكس آر جي” الإماراتية، بهدف استخراج الغاز من حقل “فاكا مويرتا” في باتاغونيا، وتصدير 12 مليون طن من الغاز المسال سنوياً.
ويندرج المشروع ضمن برنامج تحفيز الاستثمارات الذي أطلقته حكومة الرئيس خافيير ميلي عام 2024، لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات تتعلق بأسعار الصرف.
يشار إلى أن الأرجنتين تواجه تحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الثالث من تشرين الأول الماضي، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها البلاد خلال عام 2025 بلغ نحو 3.134 مليارات دولار، مقابل 76.877 مليار دولار للبرازيل، و40.871 مليار دولار للمكسيك.