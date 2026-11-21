بوينوس آيرس-سانا‏

أعلنت الحكومة الأرجنتينية حزمة حوافز لمشروع ضخم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ‏باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2050، في أكبر مشروع ‏استثماري بتاريخ البلاد.‏

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو عبر منصة “إكس”، اليوم السبت: إن المشروع ‏سيستقطب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار بين عامي 2027 و2030، على أن يرتفع إجمالها ‏إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2050.‏

وأوضح كابوتو أن المشروع يتضمن إنشاء خطين لأنابيب الغاز والنفط، بطول 524 كيلومتراً لكل ‏منهما، يمتدان إلى ساحل مقاطعة ريو نيغرو على المحيط الأطلسي، حيث ستعمل وحدتان ‏عائمتان لتسييل الغاز الطبيعي.‏

ويُطوّر المشروع بالتعاون بين شركة “واي بي إفط “الأرجنتينية و”إينيط “الإيطالية و”إكس آر جي” ‏الإماراتية، بهدف استخراج الغاز من حقل “فاكا مويرتا” في باتاغونيا، وتصدير 12 مليون طن من ‏الغاز المسال سنوياً.‏

ويندرج المشروع ضمن برنامج تحفيز الاستثمارات الذي أطلقته حكومة الرئيس خافيير ميلي عام ‌‏2024، لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات تتعلق ‏بأسعار الصرف.‏

يشار إلى أن الأرجنتين تواجه تحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ أظهرت بيانات منظمة ‏التعاون الاقتصادي والتنمية في الثالث من تشرين الأول الماضي، أن حجم الاستثمارات الأجنبية ‏المباشرة التي تلقتها البلاد خلال عام 2025 بلغ نحو 3.134 مليارات دولار، مقابل 76.877 ‏مليار دولار للبرازيل، و40.871 مليار دولار للمكسيك.‏