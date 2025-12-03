انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة (SOG) بمشاركة محلية وعربية ودولية

دمشق-سانا

بمشاركة 90 شركة محلية وعربية ودولية متخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة (SOG)، الذي تنظمه شركة “نظام” للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية، على أرض مدينة المعارض بدمشق، ويستمر حتى السادس من الشهر الجاري القادم.

وقال معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب في كلمة له خلال الافتتاح: إن المعرض جمع نخبة من الشركات الوطنية والعربية والدولية، وجسد إرادة العمل والبناء رغم كل الصعوبات والتحديات، وعكس إصرار الحكومة على النهوض بقطاع النفط والطاقة لكونه يشكل ركيزة أساسية في الإعمار والتنمية ومؤشراً على تعافي الاقتصاد الوطني والانفتاح على التعاون الإقليمي والدولي.

وأكد دياب أن قطاع الطاقة في سوريا من أهم القطاعات الاستراتيجية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً في التطوير والتأهيل وإعادة الإنتاج، مبيناً أن استقطاب الاستثمارات والخبرات الفنية يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وتعزيز القيمة المضافة للثروات الوطنية.

ولفت دياب إلى أن قطاع النفط شهد مؤخراً خطوات نوعية لتسهيل الاستثمار واستقطاب الشركات الراغبة بالتعاون في هذا المجال، وتمثلت في تحديث التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة وإحداث الشركة السورية للبترول SPC لتكون ذراعاً تنفيذية وتنظيمية جديدة تدعم جهود الوزارة في إدارة الموارد البترولية بكفاءة وشفافية، مبيناً أن المعرض يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وفتح مجالات التعاون في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والطاقة المتجددة.

من جانبه أشار السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان في تصريح لـ سانا إلى أول مشاركة رسمية للشركات الإيطالية بقطاع الطاقة في سوريا الذي يعد من القطاعات الحيوية الواعدة في السوق السورية.

وأوضح السفير رافانيان أن سبع شركات إيطالية تشارك في المعرض، بعضها كان له حضور في السوق السورية قبل عام 2011، بينما تسعى الشركات الجديدة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، مؤكداً اهتمام الشركات الإيطالية بإعادة تفعيل التعاون مع الشركاء السوريين والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة في السوق المحلية.

بدوره أوضح المدير العام لشركة “نظام” للمعارض والمؤتمرات علي نظام أن المشاركة الواسعة في المعرض على المستويات المحلية والعربية والدولية تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به المعرض، مشيراً إلى أن المشاركة تمثل قوة صناعية مهمة على مستوى المنطقة، ما يعزز من أهمية المعرض كمنصة للتعاون وتبادل الخبرات، مبيناً أنه يشهد إقبالاً نوعياً، مع وعود بزيارات من وفود دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأوروبية، الأمر الذي يشكل مؤشراً إيجابياً على الانفتاح المتزايد والتوجه نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة.

ويضم المعرض شركات عاملة في قطاعات الاستكشاف والحفر، والخدمات البترولية، والنقل والتخزين، والتكرير، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع الطاقة.

وتستمر فعاليات المعرض لغاية يوم السبت المقبل من الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساء، مع توفير نقل مجاني للزائرين من وإلى مدينة المعارض من جانب وزارة الزراعة في البرامكة بدمشق.