الدكتور الشعار: المسؤوليات والمواقع تتغير لكن الالتزام بخدمة الوطن يبقى ثابتاً ومقدساً تاريخ النشر: 2026/11/19 3:29 مساءً اخر تحديث: 2026/11/19 3:29 مساءً “المسؤوليات والمواقع تتغير لكن الالتزام بخدمة الوطن يبقى ثابتاً ومقدساً”.. الدكتور محمد نضال الشعار يعرب عن اعتزازه بتكليفه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والمالية. السيارات المقفلة مركبات بقيدين أو لوحتين من مديريتين مختلفتين.. كيف تتم تسوية أوضاعها ؟ مكتب جديد للخدمات القنصلية في منطقة الصورة الصغيرة بالسويداء أكثر من 24 ألف مركبة كهربائية وهجينة في سوريا أبرز ما طرحه الوزير الشيباني خلال افتتاح منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق بدء الإجراءات القانونية بحق مزاولي مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:محمد نضال الشعارمستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والمالية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير آخر الأخبار المحافظاتحلب ورشة بحلب تبحث تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي دولي فقدان عشرات المهاجرين جراء انقلاب قارب قبالة سواحل السنغال دولي التوتر الإثيوبي الإريتري.. تصعيد دبلوماسي واحتمالات حرب جديدة