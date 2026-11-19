بسعر مدعوم يبلغ 66 ألف ليرة للطن.. بدء توزيع بذار القمح في طرطوس للموسم الزراعي 2026-2027 تاريخ النشر: 2026/11/19 12:59 مساءً اخر تحديث: 2026/11/19 12:59 مساءً بسعر مدعوم يبلغ 66 ألف ليرة للطن.. بدء توزيع بذار القمح في طرطوس للموسم الزراعي 2026-2027، بأصناف متعددة تلائم طبيعة التربة والظروف المناخية في المحافظة. مشاهد من احتفالات الأهالي في طرطوس بعيد رأس السنة الميلادية 7,277 استجابة ميدانية خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2026 لمديرية طوارئ ريف دمشق إعادة تأهيل مركز ببّيلا الصحي في ريف دمشق بالتعاون بين مديرية صحة دمشق من مصدر خطر إلى تعاون دولي .. سوريا تنهي إرث الأسلحة الكيميائية المحطات الرئيسية التي صنعت مسار اندماج “قسد” في الدولة السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بذار القمحطرطوس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان مسؤولون أوروبيون لـ سانا: منتدى (SPCF) يفتح آفاقاً للاستثمار والتعاون مع سوريا آخر الأخبار 9 صور سكينة تعانق روحانية المكان.. لقطات للجامع الأعلى الكبير أحد أقدم المعالم الدينية في حماة رياضة ستراسبورغ يقيل أوليفيرا ويعين مواطنه ماتوس مدرباً للفريق ثقافة وفنون لوحة تشكيلية تستوحي جماليات البيت الدمشقي من منزل الشاعر نزار قباني