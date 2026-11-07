معبد عمريت الأثري ” معبد ماراتوس “… التحفة الفينيقية الفريدة المحفورة في صخر طرطوس. تاريخ النشر: 2026/11/07 12:43 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/07 12:43 صباحًا default default default default default قائمة الصور 1/5 فرق الدفاع المدني تتمكن من إجلاء أهالي منزلين حاصرتهما المياه بعد فيضان نهر الكبير الجنوبي أهالي دمشق يحتفلون بإطلاق الهوية البصرية الجديدة في ساحة الأمويين صور تظهر تل المغر بريف درعا الغربي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه إخماد حريق طال عشر دونمات في قرية بيلة بمحافظة طرطوس حملة تبرع بالدم في مركز الزرقات بطرطوس لدعم مرضى التلاسيميا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:طرطوسمعبد عمريت الأثريمعبد ماراتوس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم.. من البطولات المحلية إلى منصات التتويج الآسيوية سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق آخر الأخبار محلياتالمحافظاتحمصخدمات أهالي بادية السخنة يطالبون بالسماح بزراعة أراضيهم لدعم معيشتهم وتعزيز استقرارهم دولي الأمم المتحدة: الحرب في السودان تركت أكثر من 15 مليون شخص بلا مأوى دولي موجة “إنذارات القنابل” في أوروبا تمتد من النقل إلى مؤسسات إعلامية