افتتاح منشآت صحية ووضع جهاز طبقي محوري بالخدمة في مدينة بانياس

طرطوس-سانا

افتتحت مديرية صحة طرطوس اليوم الثلاثاء، عدداً من المنشآت الصحية والخدمية في مدينة بانياس، ووضعت جهاز طبقي محوري جديداً في مشفى بانياس الوطني بالخدمة، بحضور مدير الصحة الدكتور علاء البرهوم.

وشملت المنشآت المفتتحة، مبنى إدارة المنطقة الصحية، ومركزي القصور الصحي، و”أنا وطفلي” المخصص لذوي الإعاقة، وذلك بعد إعادة تأهيلها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بهدف تعزيز الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية في مديرية صحة طرطوس الدكتور غياث حداد في تصريح لـ سانا أن أعمال التأهيل والترميم جاءت بهدف الارتقاء بالبنية التحتية للمراكز الصحية، مؤكداً أن التعاون مع منظمة UNDP أسهم في تجهيز هذه المراكز بما يلزم لتقديم خدمات صحية متكاملة.

وأضاف حداد: إن المديرية تسعى إلى رفع مستوى الخدمات عبر توفير التجهيزات اللازمة ودعم البنية التحتية واللوجستية، بما يضمن إدارة فعّالة للعمل وتقديم خدمات صحية نوعية في منطقة بانياس.

من جهتها، أشارت مديرة دائرة ضبط الجودة والمتابعة في المديرية، الدكتورة فاطمة حيدر، إلى أن العمل مستمر لتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال التوسّع بإنشاء مراكز جديدة، وتطوير المشافي، وإضافة التجهيزات الطبية، وإصلاح الأعطال، وإعادة تشغيل الخدمات المتوقفة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.

بدوره، بيّن مدير منطقة بانياس الصحية، الدكتور حسان محي الدين شيحه، أن إعادة افتتاح مبنى إدارة المنطقة الصحية شملت ترميم الجدران والأرضيات وشبكات الكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة توزيع البرامج الصحية بما يضمن تقديم الخدمات بشكل أفضل.

وأوضح أن مركز القصور الصحي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية المعتمدة في وزارة الصحة، بينما يختص مركز “أنا وطفلي” برعاية الأطفال ذوي طيف التوحد، والعمل على دمجهم في المجتمع وفق برامج معتمدة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود مديرية صحة طرطوس لتعزيز منظومة القطاع الصحي وتطوير خدماته، وتوفير مستلزمات العمل في المراكز الصحية، بما يضمن تقديم خدمة مثلى للمواطنين على أوسع نطاق.