باريس-سانا
حذّرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير أصدرته اليوم الخميس، من أن الحرب الأمريكية- الإيرانية ومارافقها من أزمة إمدادات في الطاقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز شكلا أكبر تهديد في التاريخ لأمن الطاقة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي الذي نُشر اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي تحت عنوان “آفاق الطاقة العالمية لعام 2026” أنه “في حال استمرار المخاطر الجسيمة التي تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز واستمرار حالة عدم الاستقرار في المضيق والمنطقة ككل، فإن أزمة عام 2026 ستترك على الأرجح آثاراً طويلة الأمد، وسترسخ مفاهيم “أمن الطاقة” و”القدرة على تحمل تكاليف الطاقة” كركائز أساسية لصناع القرار في هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى أنه سيكون على الدول الاستثمار في خطوط أنابيب بديلة، وتطوير مصادر توريد جديدة، واتخاذ تدابير من قِبل الدول المستوردة لخفض الطلب، ما قد يقلص الحاجة إلى تدفقات النفط عبر المضيق؛ لتنخفض من 20 مليون برميل يومياً قبل الحرب إلى 8.5 ملايين برميل بحلول عام 2030، وإلى أقل من مليوني برميل بحلول عام 2035.
وأوضح التقرير أنه حتى في حال تنفيذ هذا السيناريو، فإن الشرق الأوسط سيظل أكبر مُصدِّر للنفط إلى الأسواق العالمية، ما يؤكد مكانته المحورية في منظومة أمن الطاقة العالمي.
وفي الوقت ذاته، رجّح التقرير أن تكون مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة النووية، أكبر مستفيد من التحول نحو الموارد المحلية، حيث تشير سيناريوهات التقرير إلى نمو قوي في هذه القطاعات.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة فاتح بيرول في تقديمه للتقرير: “إنّ أزمة مضيق هرمز شكّلت صدمة هائلة للنظام العالمي، ورغم أن قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي قد أظهرا مرونة كبيرة، إلا أن استمرار الأزمة لفترة أطول يعني تفاقم آثارها، ولا أرى أي مسار واقعي يمكن من خلاله أن يعود عالم الطاقة إلى ما كان عليه قبل هذه الأزمة”.
وأشار بيرول إلى أن تنويع مصادر الإمداد وإعطاء الأفضلية للموارد الوطنية المتوافرة، أصبحا في رأس أولويات الدول، لافتاً إلى أنه يجب “ألا تحجب ضغوط الأزمة الحالية الخيارات التي ستُشكّل أمن الطاقة واستدامتها وازدهارها على مدى العقود القادمة”، ومبيناً أن “الدول ستسلك مسارات مختلفة، تعكس مواردها وظروفها وأولوياتها”، مشيراً إلى أن جميع الدول “معنية ببناء نظام طاقة أكثر أماناً واستدامة وبأسعار معقولة، وبالتعاون الفعال لتحقيق هذا الهدف”.
وتأتي تحذيرات وكالة الطاقة الدولية، في وقت يواجه فيه العالم مخاوف مرتبطة بالمشتقات النفطية، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية، التي أثرت بشكل أساسي على الملاحة في مضيق هرمز، وسط توتر جراء استهداف ناقلات النفط.
وفي الوقت الذي تواجه فيه دول العالم “أكبر صدمة” في إمدادات الطاقة في التاريخ، إلى جانب مجموعة من المخاطر الأخرى، يحمل تقرير الوكالة مؤشرات لاتساع نطاق المسارات المستقبلية المحتملة للطاقة، حيث ستؤدي الخيارات التي تتخذها الحكومات استجابةً لهذه التحديات إلى إعادة تشكيل مشهد الطاقة العالمي لسنوات قادمة.
#سانا
المحرر: روان لحلح
رئيس الفترة: نزهة القوزي
أمين التحرير:ايناس سفان
تدقيق: هبه/هاجر
المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة الطاقة الدولية
القسم: الخارجي