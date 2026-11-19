‏ ‏باريس-سانا

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حذّرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير أصدرته اليوم الخميس، من أن الحرب ‏الأمريكية- الإيرانية ومارافقها من أزمة إمدادات في الطاقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز ‏شكلا أكبر تهديد في التاريخ لأمن الطاقة.‏

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وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي الذي نُشر اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي تحت ‏عنوان “آفاق الطاقة العالمية لعام 2026” أنه “في حال استمرار المخاطر الجسيمة التي ‏تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز واستمرار حالة عدم الاستقرار في المضيق و‏المنطقة ككل، فإن أزمة عام 2026 ستترك على الأرجح آثاراً طويلة الأمد، وسترسخ ‏مفاهيم “أمن الطاقة” و”القدرة على تحمل تكاليف الطاقة” كركائز أساسية لصناع القرار في ‏هذا القطاع.‏

وأشار التقرير إلى أنه سيكون على الدول الاستثمار في خطوط أنابيب بديلة، وتطوير ‏مصادر توريد جديدة، واتخاذ تدابير من قِبل الدول المستوردة لخفض الطلب، ما قد يقلص ‏الحاجة إلى تدفقات النفط عبر المضيق؛ لتنخفض من 20 مليون برميل يومياً قبل الحرب ‏إلى 8.5 ملايين برميل بحلول عام 2030، وإلى أقل من مليوني برميل بحلول عام ‌‏2035.‏

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وأوضح التقرير أنه حتى في حال تنفيذ هذا السيناريو، فإن الشرق الأوسط سيظل أكبر ‏مُصدِّر للنفط إلى الأسواق العالمية، ما يؤكد مكانته المحورية في منظومة أمن الطاقة ‏العالمي.‏

وفي الوقت ذاته، رجّح التقرير أن تكون مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة ‏الشمسية الكهروضوئية، والطاقة النووية، أكبر مستفيد من التحول نحو الموارد المحلية، ‏حيث تشير سيناريوهات التقرير إلى نمو قوي في هذه القطاعات.‏

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة فاتح بيرول في تقديمه للتقرير: “إنّ أزمة مضيق ‏هرمز شكّلت صدمة هائلة للنظام العالمي، ورغم أن قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي قد ‏أظهرا مرونة كبيرة، إلا أن استمرار الأزمة لفترة أطول يعني تفاقم آثارها، ولا أرى أي ‏مسار واقعي يمكن من خلاله أن يعود عالم الطاقة إلى ما كان عليه قبل هذه الأزمة”.‏

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وأشار بيرول إلى أن تنويع مصادر الإمداد وإعطاء الأفضلية للموارد الوطنية المتوافرة، ‏أصبحا في رأس أولويات الدول، لافتاً إلى أنه يجب “ألا تحجب ضغوط الأزمة الحالية ‏الخيارات التي ستُشكّل أمن الطاقة واستدامتها وازدهارها على مدى العقود القادمة”، ومبيناً ‏أن “الدول ستسلك مسارات مختلفة، تعكس مواردها وظروفها وأولوياتها”، مشيراً إلى أن ‏جميع الدول “معنية ببناء نظام طاقة أكثر أماناً واستدامة وبأسعار معقولة، وبالتعاون ‏الفعال لتحقيق هذا الهدف”.‏

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وتأتي تحذيرات وكالة الطاقة الدولية، في وقت يواجه فيه العالم مخاوف مرتبطة ‏بالمشتقات النفطية، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية، التي أثرت بشكل ‏أساسي على الملاحة في مضيق هرمز، وسط توتر جراء استهداف ناقلات النفط.‏

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وفي الوقت الذي تواجه فيه دول العالم “أكبر صدمة” في إمدادات الطاقة في التاريخ، إلى ‏جانب مجموعة من المخاطر الأخرى، يحمل تقرير الوكالة مؤشرات لاتساع نطاق ‏المسارات المستقبلية المحتملة للطاقة، حيث ستؤدي الخيارات التي تتخذها الحكومات ‏استجابةً لهذه التحديات إلى إعادة تشكيل مشهد الطاقة العالمي لسنوات قادمة.‏

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‏#سانا‏

المحرر: روان لحلح

رئيس الفترة: نزهة القوزي

أمين التحرير:ايناس سفان

تدقيق: هبه/هاجر

المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة الطاقة الدولية

القسم: الخارجي