سوريا تسجل حضوراً فاعلاً في صناعة مستقبل الطيران المدني عبر مشاركتها في مؤتمر “إيكاو 2026 تاريخ النشر: 2026/11/18 10:35 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/18 10:35 صباحًا سوريا تسجل حضوراً فاعلاً في صناعة مستقبل الطيران المدني عبر مشاركتها في مؤتمر “إيكاو 2026” للنقل الجوي بنسخته السابعة في مونتريال بكندا. “سيريا تكس”…المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج الحسكة تعزز غطاءها النباتي زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في الرقة يبدأ أعمال صيانة طريق الرقة – تل أبيض من القطاف إلى التخزين.. خطوات أساسية للحفاظ على جودة زيت الزيتون صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الطيران المدني السوريمؤتمر "إيكاو 2026" للنقل الجويمونتريال مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: استقرار سوريا مهم لأمن المنطقة واستقرارها قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتفتش عدداً من المنازل آخر الأخبار صحةمنوعات حمى الضنك.. نموذج تجريبي جديد يفتح آفاقاً لتطوير اللقاحات والعلاجات انفوغراف ثماني ميداليات متنوعة حصدها منتخب سوريا للريشة الطائرة في مشاركته ببطولة غرب آسيا 2026 منوعات باحثون يكشفون صلة غير متوقعة بين بروتين كلوي وصحة الأوعية الدموية