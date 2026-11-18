دمشق-سانا ‏

توفي شخص وأصيب 11 آخرون، جراء حوادث سير، وقعت ‏في عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الأربعاء، ‏بوقوع 9 حوادث سير أسفرت عن حالة وفاة وإصابة 11 ‏شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي ‏لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

الاستجابة لـ 34 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 34 حريقاً في عموم سوريا، ‏شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، ‏والقمامة، والأسلاك الكهربائية، وتم إخماد هذه الحرائق وتبريد ‏مواقعها وتأمينها، دون تسجيل إصابات، فيما اقتصرت باقي ‏الأضرار على الماديات.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‌‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق ‏المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وكان أصيب 14 شخصاً أمس الأول الإثنين، جراء ‏وقوع ‏حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في عدد ‏من ‏المحافظات‎.‎