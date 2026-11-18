دمشق-سانا
توفي شخص وأصيب 11 آخرون، جراء حوادث سير، وقعت في عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الـ 24 الماضية، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الأربعاء، بوقوع 9 حوادث سير أسفرت عن حالة وفاة وإصابة 11 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
الاستجابة لـ 34 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 34 حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، وتم إخماد هذه الحرائق وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل إصابات، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان أصيب 14 شخصاً أمس الأول الإثنين، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في عدد من المحافظات.