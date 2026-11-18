واشنطن-سانا

تعتزم شركة غوغل طرح تحديثات جديدة لإعدادات الخصوصية في تطبيق الذكاء الاصطناعي «جيميناي»، تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بسجل محادثاتهم مع التحكم بشكل مستقل في استخدام محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وذكر موقع «9to5Google» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، في تقرير نشره، أمس الثلاثاء، أن التحديثات الجديدة تفصل إعداد الاحتفاظ بنشاط المستخدم عن إعدادات استخدام المحادثات في تدريب النماذج، بعدما كان الخياران مرتبطين بإعداد واحد يحمل اسم «الاحتفاظ بالنشاط».

وبموجب التحديث، ستوفر غوغل خيارين منفصلين، يتيح الأول التحكم في الاحتفاظ بسجل المحادثات، فيما يسمح الثاني بتحديد ما إذا كان يمكن استخدام محتوى المحادثات، بما في ذلك النصوص والمرفقات، في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي حال إيقاف خيار سجل المحادثات، ستظل المحادثات الجديدة محفوظة لمدة تصل إلى شهرين، لاستخدامها في تقديم الردود ومعالجة ملاحظات المستخدمين، فضلاً عن أغراض حماية غوغل ومستخدميها والجمهور، مع إمكانية الاستعانة بمراجعين بشريين.

وكان الإعداد السابق يتيح الاحتفاظ بالمحادثات لمدة 24 ساعة لاستخدامها في سياق المحادثات، و72 ساعة لأغراض الحماية، وفق التقرير.

ويتيح الفصل الجديد للمستخدمين الاحتفاظ بسجل محادثاتهم مع تعطيل استخدام محتواها في تدريب النماذج، كما سيبقى الخياران الجديدان معطلين تلقائياً للمستخدمين الذين سبق لهم إيقاف إعداد «الاحتفاظ بالنشاط».

ومن المقرر أن تطرح غوغل هذه التغييرات تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، مع إرسال إشعارات إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني لإبلاغهم بالتحديثات.