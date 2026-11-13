الحسكة تعزز غطاءها النباتي

4 آلاف غرسة شجرية لتعزيز الغطاء النباتي في الحسكة، وزيادة المساحات الخضراء وتحسين الواقع البيئي والحد من آثار العواصف الغبارية، وذلك ضمن مبادرة “الغيث” الأهلية.