الحسكة تعزز غطاءها النباتي تاريخ النشر: 2026/11/13 9:44 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/13 9:44 صباحًا 4 آلاف غرسة شجرية لتعزيز الغطاء النباتي في الحسكة، وزيادة المساحات الخضراء وتحسين الواقع البيئي والحد من آثار العواصف الغبارية، وذلك ضمن مبادرة “الغيث” الأهلية. سوريا خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب رسمياً إدارة الحج والعمرة تنهي الإجراءات التعاقدية للموسم 1448هـ معرض دمشق الدولي.. جهود طبية وميدانية واكبت الزوار وسجّلت مئات الحالات إجراءات جديدة لضبط النفقات الحكومية.. ماذا تشمل؟ تقديم مساعدات عاجلة لأكثر من 500 أسرة متضررة من الفيضانات بالحسكة والرقة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحسكةالغطاء النباتي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدمشق مركز أمن المعلومات يحذر من ثغرات حرجة في React وNext.js وWordPress انفوغراف 125 تعاونية إنتاجية أحدثها الاتحاد العام للفلاحين في مختلف المحافظات منذ التحرير منوعات غوغل تختبر إضافة مزايا مراسلة متطورة إلى Google Voice