المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.. 1596 منشأة منتجة بقطاعات صناعية متعددة تاريخ النشر: 2026/10/31 10:56 صباحًا اخر تحديث: 2026/10/31 10:56 صباحًا المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.. 1596 منشأة منتجة بقطاعات صناعية متعددة توفّر 43 ألف فرصة عمل مباشرة و40 ألف غير مباشرة استئناف جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل بقصر العدل بحلب 4 إصابات وشخص عالق تحت الأنقاض جراء انهيار سقف مستودع بحلب ملتقى سوريا للسفر 2026.. فرص استثمار وشراكات سياحية الشركة العامة للمخابز توزع مادة الخبز مجاناً للأهالي في حي الشيخ مقصود بحلب بين الصوف والحرير.. حكاية قماش القمباز الحلبي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المدينة الصناعية في الشيخ نجارحلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الشيباني يلتقي نائب معاون وزير الحرب الأمريكي على هامش مؤتمر حوار المنامة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الدولية لمدربي ألعاب القوى بدمشق أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 ترامب: لن نشن ضربات على إيران قبل الانتخابات أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 مسيّرة شبحية صينية تنجز أول إقلاع وهبوط على سفينة حربية أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026