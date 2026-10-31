السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.. 1596 منشأة منتجة بقطاعات صناعية متعددة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.. 1596 منشأة منتجة بقطاعات صناعية متعددة

01 105 المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.. 1596 منشأة منتجة بقطاعات صناعية متعددة
02 46 المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.. 1596 منشأة منتجة بقطاعات صناعية متعددة

المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.. 1596 منشأة منتجة بقطاعات صناعية متعددة توفّر 43 ألف فرصة عمل مباشرة و40 ألف غير مباشرة

استئناف جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل بقصر العدل بحلب
‏4 إصابات وشخص عالق تحت الأنقاض جراء انهيار سقف مستودع بحلب
ملتقى سوريا للسفر 2026.. فرص استثمار وشراكات سياحية
الشركة العامة للمخابز توزع مادة الخبز مجاناً للأهالي في حي الشيخ مقصود بحلب
بين الصوف والحرير.. حكاية قماش القمباز الحلبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك