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طلال الزعيم لاعب الشطرنج السوري صاحب لقب الأستاذ الدولي تعرف على أهم إنجازاته

photo 2026 11 07 17 57 33 طلال الزعيم لاعب الشطرنج السوري صاحب لقب الأستاذ الدولي تعرف على أهم إنجازاته

طلال الزعيم لاعب الشطرنج السوري صاحب لقب الأستاذ الدولي تعرف على أهم إنجازاته

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