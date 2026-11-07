طلال الزعيم لاعب الشطرنج السوري صاحب لقب الأستاذ الدولي تعرف على أهم إنجازاته تاريخ النشر: 2026/11/07 6:01 مساءً اخر تحديث: 2026/11/07 6:03 مساءً طلال الزعيم لاعب الشطرنج السوري صاحب لقب الأستاذ الدولي تعرف على أهم إنجازاته مزارعون في ريف دير الزور يطالبون بدعمٍ ينعش زراعة بذور البطيخ 2 مليون مستفيد من تشغيل عقدتي الضخ الخامسة والثامنة في دمشق وريفها بدء فعاليات المؤتمر العلمي الصيدلاني «Pharma From A2Z»، لتبادل الخبرات العلمية وزير الطاقة يستعرض 7 إجراءات رئيسة لمعالجة ملفات المشتقات النفطية تقنية علاجية لمرضى غسيل الكلى الذين استنفدوا الحلول التقليدية لإنشاء مدخل وعائي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الشطرنجطلال الزعيم مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة بريد طرطوس يخصص دواماً إضافياً لصرف رواتب المتقاعدين مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك السورية للمعارض: العمل على إعداد خطة متكاملة لتشغيل مدينة معارض حلب مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024 لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم.. من البطولات المحلية إلى منصات التتويج الآسيوية الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا آخر الأخبار محلياتالحسكةالمحافظات مساعدات إغاثية للأسر في مخيم التوينة ومراكز إيواء في الحسكة فيديو بريد حمص يخصص دواماً إضافياً يوم السبت لصرف رواتب المتقاعدين محلياتالمحافظاتدرعا البيوت البلاستيكية في درعا تدعم إنتاج الشتول وتواجه تحديات ارتفاع التكاليف