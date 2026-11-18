كانبرا-سانا

أظهرت مراجعة علمية حديثة، نفذها باحثون من جامعة فليندرز الأسترالية، أن الأنماط الغذائية الغنية بالدهون والسكريات والأطعمة المصنعة ترتبط بتراجع القدرات المعرفية والتحصيل الدراسي، إلى جانب مؤشرات سلبية في الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.

وذكر تقرير نشرته جامعة فليندرز الأسترالية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن المراجعة حللت نتائج 17 دراسة تناولت العلاقة بين الأنماط الغذائية والصحة والقدرات المعرفية والأداء الدراسي لدى الأطفال والمراهقين في أستراليا.

وأوضحت نتائج المراجعة أن الأنظمة الغذائية التي تكثر فيها الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات المحلاة، وتفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية، ترتبط بمستويات أقل من الأداء الدراسي والقدرات المعرفية، فضلاً عن مؤشرات أقل إيجابية في الصحة النفسية.

في المقابل، ارتبطت الأنماط الغذائية التي تعتمد على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك والبقوليات بنتائج أفضل على صعيد الصحة النفسية والقدرات المعرفية والتحصيل الدراسي.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة يوهانس أداما ميلاكو، الأستاذ المشارك وخبير التغذية والصحة العامة في معهد فليندرز للصحة والبحوث الطبية التابع لجامعة فليندرز: إن الأنماط الغذائية الصحية ترتبط بنتائج أفضل في الصحة النفسية والقدرات المعرفية والأداء الدراسي لدى الأطفال والمراهقين.

وتؤكد النتائج أهمية اتباع نظام غذائي متوازن خلال مراحل النمو، والحد من استهلاك الوجبات السريعة والحلويات والمشروبات المحلاة، مع زيادة تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لنمو الدماغ والجسم.

كما تبرز أهمية دور الأسرة والمدرسة في ترسيخ العادات الغذائية الصحية، من خلال توفير وجبات متوازنة وتوعية الأطفال والمراهقين بأهمية التغذية السليمة وانعكاساتها على النمو والتعلم والتركيز.