100 ليرة سورية جديدة لكل كيلوغرام من القطن.. سعر حددته وزارة الزراعة لشراء المحصول من المزارعين في موسم 2026، بتمويل مشترك بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.