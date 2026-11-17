اعتماد تسعيرة شراء القطن للموسم الحالي تاريخ النشر: 2026/11/17 7:07 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 7:07 مساءً 100 ليرة سورية جديدة لكل كيلوغرام من القطن.. سعر حددته وزارة الزراعة لشراء المحصول من المزارعين في موسم 2026، بتمويل مشترك بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وصندوق دعم الإنتاج الزراعي. إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات سورية أكساد ووزارة الزراعة تطلقان دورة تدريبية لتعزيز تحليل البيانات المكانية والتقانات الحديثة وزير الزراعة يبحث مع سفير تركيا بدمشق تعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها في ريفي اللاذقية وحماة حملة طبية مجانية في الرقة لمعالجة مرضى القلب وتصلب الشرايين الإكليلية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تسعيرة شراء القطنوزارة الزراعة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدرعا درعا.. حوار حول تمكين الشباب ودورهم في البناء ضمن فعالية بمدينة إزرع محلياتالمحافظاتخدماتدمشق إغلاق ملحمة في الدويلعة بدمشق لبيعها لحوماً غير صالحة للاستهلاك البشري محلياتالمحافظاتدمشق الريادة والابتكار: الاعتراض على نتائج الاختبار التحريري حتى 20 الشهر الجاري