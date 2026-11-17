الأول منذ 16 عاماً.. مصرف سوريا المركزي يوافق على تأسيس “بنك الاتحاد الإسلامي” بشراكة استراتيجية مع مجموعة بنك الاتحاد الأردنية، وبرأسمال يعادل 150 مليون دولار.