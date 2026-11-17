الأول منذ 16 عاماً.. مصرف سوريا المركزي يوافق على تأسيس “بنك الاتحاد الإسلامي” تاريخ النشر: 2026/11/17 7:01 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 7:01 مساءً الأول منذ 16 عاماً.. مصرف سوريا المركزي يوافق على تأسيس “بنك الاتحاد الإسلامي” بشراكة استراتيجية مع مجموعة بنك الاتحاد الأردنية، وبرأسمال يعادل 150 مليون دولار. خان أسعد باشا يحتضن معرض الصور الصحفية العالمية 2026 إقرار الهيكلية التنظيمية الجديدة لمصرف سوريا المركزي لتعزيز الحوكمة والاستقرار النقدي من القطب الشمالي إلى سوريا.. ما الظاهرة الجوية التي ساهمت في انخفاض درجات الحرارة مديرية حماية المستهلك بريف دمشق: تنظيم 295 ضبطاً بين 24 حتى 30 أيلول الماضي قرار بتعويض الحجاج المتضررين من تحويل مسار بعض رحلات العودة خلال موسم حج 1447هـ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بنك الاتحاد الإسلاميمصرف سوريا المركزي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدرعا درعا.. حوار حول تمكين الشباب ودورهم في البناء ضمن فعالية بمدينة إزرع محلياتالمحافظاتخدماتدمشق إغلاق ملحمة في الدويلعة بدمشق لبيعها لحوماً غير صالحة للاستهلاك البشري محلياتالمحافظاتدمشق الريادة والابتكار: الاعتراض على نتائج الاختبار التحريري حتى 20 الشهر الجاري