دمشق-سانا



أحرز السوري مازن فندي، المركز الثاني في بطولة آسيا للشطرنج للشباب تحت 20 عاماً، التي أقيمت في مدينةِ أحمد آباد الهندية، رغم غيابه عن الجولة الأولى بسبب تأخر وصوله.



وذكرت وزارة التربية والتعليم عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء أن فندي طالب في مرحلة التعليم الأساسي حلقة ثانية يشارك حالياً مع منتخب سوريا في بطولة أمم آسيا للشطرنج، التي تستمر منافساتها حتى يوم غد الـ 18 من تشرين الثاني الجاري.



ويأتي هذا الإنجاز بعد أن حقق فندي في بطولةِ العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي استضافتها مدينة العين الإماراتية خلال الفترة من 1 إلى 7 تشرين الثاني الجاري، لقب أفضل لاعب تحت 16 عاماً في منافساتِ الشطرنج السريع، والمركز الثاني مكرراً في منافساتِ الشطرنج الخاطف لفئة الشباب تحت 20 عاماً.



وكان فندي حقق عدداً من الإنجازات في البطولات العربية والدولية، أبرزها المركز الثالث في بطولة العالم للشطرنج لفئة تحت 12 عاماً في كازاخستان العام الماضي، والمركز الأول في بطولة العرب للرجال بالشطرنج السريع والخاطف في الكويت، إضافة إلى إحرازه ذهبية الطاولة الأولى في بطولة الأندية العربية التي أقيمت في سلطنة عُمان مطلع العام الجاري.