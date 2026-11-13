الجمعة 13 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي

سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي Removed سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي

سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي.. عودة تعزز فرص التبادل التجاري مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب

الرئيس الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي
غروسي: حققنا تقدماً تاريخياً في سوريا بفضل تعاونها وشفافيتها
منفذ جوسيه الحدودي.. من رحلة يرافقها القلق والانتظار إلى صورة عنوانها التنظيم والتسهيلات
نقابة المحامين في سوريا: محاسبة رموز النظام البائد مستمرة ولا تسقط بالتقادم‏
رقمنة الامتحانات وتطوير المناهج.. مسار تعاون تربوي بين سوريا وعُمان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار