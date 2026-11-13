سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي تاريخ النشر: 2026/11/13 4:48 مساءً اخر تحديث: 2026/11/13 4:48 مساءً سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي.. عودة تعزز فرص التبادل التجاري مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب الرئيس الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي غروسي: حققنا تقدماً تاريخياً في سوريا بفضل تعاونها وشفافيتها منفذ جوسيه الحدودي.. من رحلة يرافقها القلق والانتظار إلى صورة عنوانها التنظيم والتسهيلات نقابة المحامين في سوريا: محاسبة رموز النظام البائد مستمرة ولا تسقط بالتقادم رقمنة الامتحانات وتطوير المناهج.. مسار تعاون تربوي بين سوريا وعُمان صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الاتحاد البريدي الأورومتوسطيسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها قائد القوى البحرية في الجيش يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً على متن الفرقاطة سوركوف الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا آخر الأخبار فيديو الصقيع يترك بصمته على حقول خان شيخون.. والبطاطا في صدارة الأضرار انفوغراف سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي فيديو السمسم في الكُبر.. موسم أثقلته السيول وغلاء مستلزمات الإنتاج