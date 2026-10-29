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بعد توقفها عن العمل منذ عام 2019.. محطة مياه سليب قران بريف تل أبيض تعود إلى الخدمة

محطة مياه سليب قران في ريف تل أبيض بالرقة تعود للخدمة 2 بعد توقفها عن العمل منذ عام 2019.. محطة مياه سليب قران بريف تل أبيض تعود إلى الخدمة

بعد توقفها عن العمل منذ عام 2019، محطة مياه سليب قران بريف تل أبيض تعود إلى الخدمة، لتأمين المياه لـ510 أسر مستفيدة.

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