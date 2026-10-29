بعد توقفها عن العمل منذ عام 2019.. محطة مياه سليب قران بريف تل أبيض تعود إلى الخدمة تاريخ النشر: 2026/10/29 10:09 صباحًا اخر تحديث: 2026/10/29 10:09 صباحًا بعد توقفها عن العمل منذ عام 2019، محطة مياه سليب قران بريف تل أبيض تعود إلى الخدمة، لتأمين المياه لـ510 أسر مستفيدة. التسجيل في مفاضلة القبول الجامعي 2026-2027 شراكة اقتصادية تتسع بوتيرة متسارعة بين سوريا وتركيا مهندسان سوريان يحصدان المركز الثاني في “تكنوفيست” اليابان ترفع القيود عن 16 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية للحد من الأضرار المحتملة قبل حلول فصل الشتاء.. خطة طارئة واستباقية بريفي حلب وإدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:محطة مياه سليب قران مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك منظمة أمريكية تنشر بيانات أكثر من 41 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 هل يرتبط الانتباه إلى خوف الآخرين بزيادة الرغبة في مساعدتهم؟ أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 افتتاح مكتب للبريد في عقرب بريف حماة الجنوبي بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مقتل 6 أشخاص جراء إعصار أرناب قبالة سواحل للهند أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026