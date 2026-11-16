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49,166 طفلاً وطفلة مستهدفون بالجولة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال في ريف دير الزور

1 17 49,166 طفلاً وطفلة مستهدفون بالجولة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال في ريف دير الزور
2 19 49,166 طفلاً وطفلة مستهدفون بالجولة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال في ريف دير الزور

49,166 طفلاً وطفلة يستهدفهم اللقاح ضد شلل الأطفال في ريف دير الزور، ضمن الجولة الثانية من حملة الاستجابة السريعة التي أطلقتها وزارة الصحة.

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