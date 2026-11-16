49,166 طفلاً وطفلة مستهدفون بالجولة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال في ريف دير الزور تاريخ النشر: 2026/11/16 9:34 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/16 9:39 صباحًا 49,166 طفلاً وطفلة يستهدفهم اللقاح ضد شلل الأطفال في ريف دير الزور، ضمن الجولة الثانية من حملة الاستجابة السريعة التي أطلقتها وزارة الصحة. الصحة السورية تقدم خدمات الدعم النفسي عبر 764مركزاً للرعاية الصحية الأولية و3 مشافٍ متخصصة رسمياً.. سوريا تنضم إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين The IIA أكثر من24مليون مشاهدةعلى منصات التواصل الاجتماعي..حصيلة ختام الحملة الوطنية”الكلمة تبني” وزارة الصحة تكرم 14 طبيباً وطبيبة من خريجي مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي 4 تقنيات متقدمة تقدمها الطاقة الذرية تكشف الأمراض الوراثية والسرطانية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دير الزور لقاح ضد شلل الأطفالوزارة الصحة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل آخر الأخبار انفوغراف 49,166 طفلاً وطفلة مستهدفون بالجولة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال في ريف دير الزور انفوغراف 22 طالباً من المركز الوطني للمتميزين يتأهّلون للمرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد السوري اقتصاد الدولار يواصل مكاسبه والين قرب أدنى مستوياته