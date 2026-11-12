حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية 19 تشرين الثاني موعداً لامتحان الصيدلة الموحّد تاريخ النشر: 2026/11/12 10:37 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 10:37 مساءً حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية 19 تشرين الثاني موعداً لامتحان الصيدلة الموحّد (الدورة الثانية لعام 2026). 84 مشروعاً في ريف حماة ضمن الحزمة الأولى من مشاريع “سوريا بلا مخيمات” 190 قاضياً جديداً يلتحقون بالسلك القضائي في مختلف المحافظات مختبرات الميكروبيولوجيا والمناعيات في هيئة الطاقة الذرية السورية.. تعرّف على مجالات عملها وزارة الإدارة المحلية والبيئة توقع مذكرة لتطوير ورقمنة السجلات العقارية في سوريا نحو 211 مليون ليرة تعويضاً لـ8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الهيئة الوطنية للجودة والاعتماديةامتحان الصيدلة الموحّد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا آخر الأخبار سياسةسوريا والعالم عنجراني يبحث مع المفوضية السامية تعزيز العودة الطوعية للنازحين واللاجئين السوريين دولي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض أطلقتها ميليشيا الحوثي دولي أردوغان: أزمة المناخ تستدعي إجراءات حاسمة على المستوى العالمي