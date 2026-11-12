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حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية 19 تشرين الثاني موعداً لامتحان الصيدلة الموحّد

photo 1 2026 11 12 22 33 33 حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية 19 تشرين الثاني موعداً لامتحان الصيدلة الموحّد
photo 2 2026 11 12 22 33 33 حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية 19 تشرين الثاني موعداً لامتحان الصيدلة الموحّد

حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية 19 تشرين الثاني موعداً لامتحان الصيدلة الموحّد (الدورة الثانية لعام 2026).

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