شبكة حقوقية يمنية: 574 جريمة وانتهاكاً لميليشيا الحوثي في تعز ولحج خلال 72 ساعة

عدن-سانا
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيا الحوثي 574 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج خلال الساعات الـ(73) الماضية، بالتزامن مع إطلاق نحو 185 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة بالسكان.
وقالت الشبكة، في تقرير لها نشرته اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني: إن فريقها الميداني وثق مقتل 9 مدنيين، بينهم طفل من قرية الجبالي بمديرية صبر الموادم، قتل برصاص قناص، إضافة إلى مقتل 8 مدنيين كانوا على متن سيارة تقل نازحين في نقطة عميرة بمحافظة لحج.
إصابة 34 مدنياً في المحافظتين
وأضافت الشبكة أن الفريق تحقق من إصابة 34 مدنياً في المحافظتين، بينهم 20 مصاباً في تعز، وهم 7 أطفال و7 نساء و6 مسنين، جراء القصف والقنص اللذين استهدفا المنازل والأحياء السكنية، فيما أصيب 14 آخرون في الهجوم على نقطة عميرة بمحافظة لحج.
وأوضحت الشبكة أن القصف العشوائي على قرى عزلة مشرعة في جبل صبر، بمديرية مشرعة وحدنان، ألحق أضراراً بـ 4 منازل، و3 مركبات مدنية.
عمليات احتجاز وتفتيش
وأشارت الشبكة إلى تعرض نحو 521 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في حواجز ميليشيا الحوثي على امتداد طريق الضباب–التربة–هيجة العبد، جنوب وغرب تعز، أول أمس.
وفي مديرية مقبنة غربي تعز، وثقت الشبكة مداهمة ميليشيا الحوثي 3 منازل في قرية ركاب والاعتداء على ساكنيها، بمن فيهم النساء والأطفال.
تحذيرات من استمرار الحصار
وحذرت الشبكة من أن استمرار الحصار، ونقص الغذاء والأدوية والأكسجين والوقود يفاقمان الأزمة الإنسانية ويهددان قدرة المستشفيات على مواصلة خدماتها، في وقت تستقبل فيه مزيداً من المصابين جراء القصف والقنص.
وأشارت إلى أن انقطاع العلاج وتراجع الخدمات الصحية يعرضان حياة المرضى، ولا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي، لخطر متزايد، ويضاعفان معاناة الأطفال والنساء وكبار السن والأسر النازحة.
دعوة لوقف التصعيد ورفع الحصار
ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في تعز ولحج، والضغط لوقف التصعيد ورفع الحصار، ودعم المستشفيات والمرافق الصحية لضمان استمرار خدماتها وإنقاذ حياة المرضى والمصابين، محذرةً من أن استمرار الانتهاكات ينذر بمزيد من الخسائر البشرية والتدهور الإنساني.
وكانت الشبكة وثقت في تقرير لها نشرته الخميس الماضي ارتكاب ميليشيا الحوثي 62 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، وإطلاقها نحو 290 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة.