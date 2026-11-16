شبكة حقوقية يمنية: 574 جريمة وانتهاكاً لميليشيا الحوثي في تعز ولحج خلال 72 ساعة

عدن-سانا‏

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيا الحوثي 574 جريمة وانتهاكاً ‏بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج خلال الساعات الـ(73) ‏الماضية، بالتزامن مع إطلاق نحو 185 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة ‏بالسكان.‏

وقالت الشبكة، في تقرير لها نشرته اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني: إن فريقها ‏الميداني وثق مقتل 9 مدنيين، بينهم طفل من قرية الجبالي بمديرية صبر الموادم، قتل ‏برصاص قناص، إضافة إلى مقتل 8 مدنيين كانوا على متن سيارة تقل نازحين في ‏نقطة عميرة بمحافظة لحج.‏

إصابة 34 مدنياً في المحافظتين

وأضافت الشبكة أن الفريق تحقق من إصابة 34 مدنياً في المحافظتين، بينهم 20 ‏مصاباً في تعز، وهم 7 أطفال و7 نساء و6 مسنين، جراء القصف والقنص اللذين ‏استهدفا المنازل والأحياء السكنية، فيما أصيب 14 آخرون في الهجوم على نقطة ‏عميرة بمحافظة لحج.‏

وأوضحت الشبكة أن القصف العشوائي على قرى عزلة مشرعة في جبل صبر، ‏بمديرية مشرعة وحدنان، ألحق أضراراً بـ 4 منازل، و3 مركبات مدنية.‏

عمليات احتجاز وتفتيش

وأشارت الشبكة إلى تعرض نحو 521 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في ‏حواجز ميليشيا الحوثي على امتداد طريق الضباب–التربة–هيجة العبد، جنوب وغرب ‏تعز، أول أمس.‏

وفي مديرية مقبنة غربي تعز، وثقت الشبكة مداهمة ميليشيا الحوثي 3 منازل في قرية ‏ركاب والاعتداء على ساكنيها، بمن فيهم النساء والأطفال.‏

تحذيرات من استمرار الحصار

وحذرت الشبكة من أن استمرار الحصار، ونقص الغذاء والأدوية والأكسجين والوقود ‏يفاقمان الأزمة الإنسانية ويهددان قدرة المستشفيات على مواصلة خدماتها، في وقت ‏تستقبل فيه مزيداً من المصابين جراء القصف والقنص. ‏

وأشارت إلى أن انقطاع العلاج وتراجع الخدمات الصحية يعرضان حياة المرضى، ‏ولا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي، لخطر متزايد، ويضاعفان معاناة الأطفال ‏والنساء وكبار السن والأسر النازحة.‏

دعوة لوقف التصعيد ورفع الحصار

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل ‏لحماية المدنيين في تعز ولحج، والضغط لوقف التصعيد ورفع الحصار، ودعم ‏المستشفيات والمرافق الصحية لضمان استمرار خدماتها وإنقاذ حياة المرضى ‏والمصابين، محذرةً من أن استمرار الانتهاكات ينذر بمزيد من الخسائر البشرية ‏والتدهور الإنساني.‏

وكانت الشبكة وثقت في تقرير لها نشرته الخميس الماضي ارتكاب ميليشيا الحوثي ‌‏62 جريمة وانتهاكاً بحق ‏المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، وإطلاقها نحو ‏290 ‏مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة.‏